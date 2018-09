Sembrerebbe una provocazione o una frase ad effetto, e invece è il segreto della longevità di un'ultracentenaria inglese, Brenda Osborne, che di anni ne ha appena compiuti 105: alla stampa britannica ha raccontato che all'ambito traguardo ci è arrivata da single incallita e tenendosi sempre "alla larga dagli uomini". L'anziana signora [VIDEO] originaria di Mansfield, nella contea di Nottingham, va fiera di aver salvaguardato la sua vita risparmiandosi lo stress provocato da relazioni difficili, amori complicati o distruttivi. Sarà vero? Sarà proprio questo l'elisir di lunga vita? Brenda ne è convinta. O almeno per lei lo è stato.

105 anni da single

Brenda è nata nel 1913, ha attraversato due guerre mondiali, due secoli e mentre il mondo cambiava volto sempre più rapidamente, lei si dedicava sempre e solo al lavoro.

Durante la sua lunghissima carriera in cui ha svolto il ruolo di infermiera, si è distinta per dedizione e professionalità ai massimi livelli. Nel 1940, prese servizio al Victoria Hospital dove curava i feriti veterani di guerra. Nel 1946 era assistente infermiera, e nel 1953 divenne infermiera professionale. Ha ricevuto un premio speciale per aver chiesto un solo giorno di malattia in 33 anni consecutivi di attività. Il resto del tempo lo trascorreva in famiglia, con i suoi cani o con gli amici. Ha abitato in casa dei genitori, poi tutta la vita in compagnia delle sue sorelle Vera e Beryl.

Ha tenuto a precisare ai tabloid britannici con una punta di humor tipicamente inglese, che se ha vissuto tanto a lungo è perché durante la sua vita ha scansato ogni possibilità d'incontro e si è tenuta a distanza di sicurezza dagli uomini "perché non ne valeva la pena".

Una fiera indipendenza e la forza di carattere la contraddistinguono tuttora. Basti pensare che solo da un anno si è 'arresa' ed ha permesso di essere trasferita in una casa di cura.

Anche l'italiana Emma Morano, morta nel 2017 a 117 anni, essendo stata la donna più vecchia d'Italia e d'Europa, la pensava allo stesso modo e attribuiva il segreto della sua lunga vita al suo spirito indomito e indipendente. Nel suo caso però, la donna nata in provincia di Vercelli, operaia in una fabbrica che produceva sacchi di juta, era stata sposata. Ma quando nel 1938 suo figlio morì, decise di lasciare il marito e di non accoppiarsi mai più perché non voleva essere più 'comandata' da nessuno. Cosa ha reso così longeve queste due donne? Lo spirito d'indipendenza o una fortunata eredità genetica? Certo è che, al riparo da un eventuale marito padrone, sono diventate ultracentenarie.

A 105 anni una delusione regale

A inizio settembre Brenda ha così festeggiato in allegria il suo compleanno, un traguardo significativo.

A inizio settembre Brenda ha così festeggiato in allegria il suo compleanno, un traguardo significativo.

La casa di cura dove vive ha organizzato per lei una festa speciale a cui hanno preso parte i suoi familiari, compresi nipoti e pronipoti. Eppure in una giornata ben riuscita, l'ultracentenaria ha avuto di che rammaricarsi per un dispiacere dell'ultima ora. Non che abbia sentito il desiderio improvviso di un uomo al suo fianco proprio nel giorno della speciale ricorrenza, avrebbe invece voluto che fosse presente una personalità d'altissimo rango: la regina Elisabetta, che con i suoi 92 anni le sembra una ragazzina a confronto. Le aveva anche scritto invitandola, ma ha ricevuto dalla sovrana solo una lettera di auguri, nulla più. E in questo caso la delusione è stata forte.