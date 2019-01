Annuncio

Una terribile tragedia [VIDEO] si è verificata in Argentina, precisamente a San Telmo, in un palazzo di Bolivar Street. L'edificio, che risale al 1960 ed è alto 10 piani, è dotato anche di due ascensori, i quali arrivano entrambi al nono piano. Secondo quanto si apprende dalla stampa argentina, pare che la madre stesse entrando con il passeggino quando l'ascensore improvvisamente si è avviato con la porta ancora aperta, chiamato probabilmente da un altro piano. Questo ha fatto sì che la carrozzina con all'interno il piccolo venisse travolta dal vano.

Secondo una prima versione dei fatti, il passeggino è rimasto schiacciato contro il soffitto dell'unità. Con il passare delle ore la prima versione stava cambiando, e alcuni testimoni hanno dichiarato che l'ascensore sarebbe crollato all'improvviso.

Piccolo morto sul colpo

Il bambino purtroppo non c'è l'ha fata, ed è praticamente morto sul colpo. L'ascensore lo ha infatti schiacciato. Scene di strazio si sono vissute sul luogo del fatto di cronaca [VIDEO]. La madre è disperata, e non si aspettava certamente di poter perdere il proprio bimbo, specie in questa maniera così assurda. In breve tempo anche alcuni curiosi sono giunti sul posto, perché si voleva capire quanto fosse successo. I soccorsi sono giunti nell'immediatezza dei fatti, ma purtroppo per la vittima non c'era più nulla da fare.

Gli abitanti dicono che vi erano stati già alcuni problemi

Secondo quanto dichiarato dagli abitanti dell'edificio, pare che gli ascensori già nelle ore precedenti il dramma avessero avuto dei problemi. Secondo una testimone, circa trenta minuti prima, uno dei due ascensori non funzionava adeguatamente, l'altro invece "non era ben messo".

Proprio per questo motivo chi ha raccontato questo fatto ha preferito salire tramite le scale. Drammatico anche il racconto degli istanti successivi alla tragedia, quando si sono udite le urla disperate della madre, le quali facevano sicuramente intuire che qualcosa di grave all'interno del vano fosse avvenuto. La vicenda sta facendo parlare di sé in tutto il Paese: tutti sono rimasti senza parole. Sicuramente adesso ci saranno delle indagini per capire quanto successo, e quale possa essere stato il motivo che ha portato l'unità ad attivarsi all'improvviso. Sicuramente, una volta chiariti questi particolari, i contorni del dramma saranno sicuramente più precisi. Una tragica fatalità che purtroppo nessuno si aspettava.