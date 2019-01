Annuncio

Una terribile tragedia si è consumata negli scorsi giorni in Russia, precisamente a Shebekino, una città situata a nella regione occidentale del Paese, a Belgorod Oblast. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che una donna, Nadezhda Yarych, abbia messo della Vodka nel biberon del suo bambino di soli otto mesi. Pare che il piccolo non stesse bene, e che già nei giorni precedenti all'episodio, poi rivelatosi fatale, lo stesso è stato portato ben 4 volte in ospedale dai suoi genitori.

In quel caso i sanitari del locale nosocomio avrebbero riscontrato una grave infezione virale al bambino, per cui il piccolo necessitava di un ricovero. Qui però i medici si sono scontrati contro il volere della madre, che non ha accettato i consigli dei dottori, per cui il bimbo tornò tutte le volte a casa.

Il 5 gennaio scorso il triste epilogo.

Indagati la madre e il padre del bambino

La donna ha anche dichiarato che in quei giorni non voleva essere disturbata, in quanto si era sotto le festività natalizie e di fine anno, per cui ogni problema sarebbe stato rinviato a dopo le ferie. Probabilmente il problema del bimbo è stato sottovalutato. Fonti vicine alla famiglia sostengono che la stessa madre del bimbo non pensava che si trattasse di una cosa grave. Il giorno in cui la donna ha compiuto il misfatto il bimbo piangeva, per cui da lì la soluzione di adottare uno stratagemma, dandogli da bere la pericolosa bevanda alcolica, che su una piccola creatura può causare danni irreparabili. Il bambino infatti non c'è l'ha fatta, ed è deceduto. L'organismo non è riuscito a metabolizzare la quantità di alcol ingerita.

I famigliari sono rimasti ovviamente sconvolti quando hanno saputo la notizia. Da subito l'Autorità Giudiziaria ha voluto vederci chiaro, per cui i sospetti sono caduti sulla patria podestà.

Indagato anche il patrigno

Non solo la madre, ma anche il patrigno, Mikhail Yarych, compagno della donna, è indagato. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti: lo stesso è finito nel mirino degli inquirenti poiché avrebbe saputo da subito di quanto successo, ma avrebbe coperto la sua donna. Una tragedia che ha lasciato davvero tutti senza parole. I particolari ovviamente saranno chiariti con il corso delle indagini. La donna è stata quindi accusata di aver provocato la morte del bambino, e sicuramente già nei prossimi giorni si potranno conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda. Nessuno degli indagati, almeno per ora, è stato arrestato.