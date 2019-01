Annuncio

Continua a far discutere il video divulgato dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nelle scorse ore. Il filmato che "celebra" l'arresto dell'ex latitante in fuga Cesare Battisti [VIDEO] e ne mostra lo sbarco all'aeroporto di Ciampino (Roma) rivelerebbe anche l'identità di un agente in borghese che opera sotto copertura. Il Parlamento ha già depositato, in proposito, un'interrogazione al governo mentre la Camera Penale di Roma ha già annunciato l'intenzione di presentare un esposto in Procura

Agente sotto copertura?

Il video dell'arrivo di Cesare Battisti [VIDEO]postato sulla sua pagina Facebook dal ministro Bonafede starebbe creando non poco imbarazzo alla Polizia di Stato; non solo perché considerato di dubbio gusto, ma anche - e soprattutto - perché mostrerebbe anche il volto di alcuni agenti che operano sotto copertura e, dunque non dovrebbero apparire.

Nel filmato, in particolar modo, si nota il comportamento di un poliziotto che, accorgendosi che l'obiettivo della telecamera lo sta per inquadrare, cerca di coprirsi il volto con una sciarpa.

Riccardo Magi, segretario dei Radicali e deputato di +Europa, ha dunque ipotizzato che il video abbia svelato l'identità di un agente sotto copertura,

L'interrogazione

La vicenda non è, ovviamente, passata inosservata in Parlamento (e non solo). La dem Anna Rossomando, vicepresidente del Senato nelle scorse ore ha depositato un'interrogazione al governo domandando "se il ministro Bonafede abbia valutato adeguatamente l'opportunità di diffondere tale filmato alla luce delle chiare ragioni di sicurezza e di protezione che dovrebbero essere sempre garantite a tutti i poliziotti penitenziari impegnati in un operazione così delicata";

Inoltre, domanda sempre la Rossomando, se sia stata valutata l'ipotesi che tra gli uomini ripresi dalla videocamera vi fossero anche agenti del G.O.M., il reparto della polizia penitenziaria chesi occupa della custodia dei detenuti più pericolosi (terroristi o mafiosi) e se la pubblicazione su Facebook del video non abbia esposto gli agenti di polizia a rischi per la loro incolumità e sicurezza.

La Camera penale di Roma ha annunciato di star preparando un esposto. Il video - inoltre, non rispetterebbe "Le opportune cautele utili a proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico".

In una nota si legge che quanto accaduto all'aeroporto di Ciampino è una "delle pagine più vergognose e grottesche della storia della nostra Repubblica. E' stata un'occasione, sguaiata e cinica, di autopromozione propagandistica".