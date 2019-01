Annuncio

Un'altra terribile vicenda [VIDEO] in cui a perdere la vita è una bambina di appena dieci anni. La tragedia si è consumata in provincia di Napoli e vede coinvolto precisamente il piccolo comune di Calvizzano, dove la bimba viveva assieme alla sua famigliola. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il noto sito Il Meridiano News, la piccola Annagiulia era ricoverata da qualche giorno presso l'ospedale 'Santobono' di Napoli per alcune problematiche non rivelate dalla stampa.

Nelle ore successive al ricovero la bambina è deceduta, provocando un grandissimo dolore a mamma e papà, ma anche ai suoi familiari e in tutti coloro i quali conoscevano lei e i suoi genitori.

Tragedia nella provincia di Napoli: muore Annagiulia, una bambina di appena dieci anni

Stando a quanto si apprende dai giornali locali, infatti, non è ancora chiaro cosa abbia portato al decesso la bambina di appena dieci anni, e al momento si sta ancora indagando per cercare di chiarire cosa l'abbia portata via dall'affetto dei suoi cari. Una notizia, quella della sua morte, che ha sconvolto l'intera comunità di Calvizzano. Nella giornata di martedì 22 gennaio si sono celebrati i funerali all'interno della chiesa San Giacomo Apostolo, dove in molti sono accorsi per dare un ultimo saluto alla bambina e dimostrare, ancora una volta, la propria vicinanza alla famiglia colpita da questa immane tragedia. Adesso i genitori della piccola dovranno provare a superare un episodio così drammatico, anche se ovviamente non sarà per niente semplice.

Il secondo decesso nel giro di pochi giorni al 'Santobono' di Napoli

Quella della piccola Annagiulia, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui a perdere la vita è una bambina. Qualche giorno fa, infatti, sempre nella provincia di Napoli, e sempre all'interno dell'ospedale 'Santobono', è deceduta Beatrice Pia, una creatura di appena tre anni [VIDEO] originaria del piccolo comune di Teano. Nel suo caso, però, fin dal momento della sua nascita, aveva dovuto combattere con alcuni problemi di salute. Nonostante i tanti giorni di ricovero, dove il personale medico si è preso cura di lei praticamente ventiquattro ore su ventiquattro, la bambina non è riuscita a sopravvivere ed è spirata causando un grande dolore soprattutto nei suoi genitori ma anche tra i suoi parenti. Due drammatiche vicende verificatesi presso lo stesso ospedale della cittadina partenopea.