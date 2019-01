Annuncio

E' giallo ad Erbusco, [VIDEO] centro della Franciacorta in provincia di Brescia. Ieri pomeriggio, in aperta campagna, è stato ritrovato un corpo carbonizzato. Gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di omicidio. La vittima è una donna bianca, forse italiana, con un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni. In attesa dei risultati dell'autopsia, una svolta potrebbe arrivare da due anelli ritrovati.

La macabra scoperta

Nel primo pomeriggio di venerdì 18 gennaio, un ciclista stava percorrendo, in sella alla sua mountain bike, le campagne di Erbusco e, stava raggiungendo, attraverso una strada sterrata la località "Sala", (al confine con l'abitato di Adro).

Ad un certo punto, però, ha notato un corpo carbonizzato, rannicchiato in posizione supina.

Immediatamente, ha chiamato il 118 e sul posto sono i carabinieri di Erbusco, di Chiari, gli uomini del Comando provinciale di Brescia e gli specialisti del reparto investigazioni scientifiche. La Procura - ha spiegato il sostituto procuratore Teodoro Catananti - ha già aperto un’indagine per omicidio e, subito, le forze dell'ordine si sono messe al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire all'identità della vittima.

Per ora, in base alla conformazione del bacino, si è potuto stabilire solo che il corpo appartiene ad una donna, forse italiana, con carnagione chiara e con un'età compresa tra i 25 e i 40 anni.

Un delitto atroce

Il pm Carlo Nocerino, procuratore aggiunto a Brescia, ha parlato di "delitto dai contorni atroci", un vero e proprio giallo tutto da chiarire. In attesa dei risultati dell'autopsia e dell'analisi del dna , risposte importanti, in grado di dare una svolta alle indagini, potrebbero arrivare da due anelli (uno, forse è la fede nuziale) indossati dalla vittima.

Con ogni probabilità la donna è stata prima uccisa e poi bruciata, forse nella notte tra mercoledì e giovedì. I resti carbonizzati, dunque, potrebbero essere stati abbandonati tra giovedì e venerdì mattina. La zona, non lontana dal casello autostradale, è molto frequentata sia da residenti che da ciclisti, ma nessuno ha notato nulla di strano.

Le persone scomparse di recente in zona

Gli investigatori, da ieri sera, stanno controllando i filmati delle videocamere della zona e vagliando i profili di tutte le persone scomparse in zona recentemente.

L'ultima denuncia di una scomparsa risalirebbe a tre giorni fa: Stefania, 42 anni, è uscita dal lavoro giovedì pomeriggio a Cenate Sotto (Bergamo) ed è sparita nel nulla [VIDEO]. Il marito Stefano Del Bello, ha presentato denuncia e ha lanciato un disperato appello su Facebook.

Non vi è però al momento alcun elemento concreto che metta in relazione i due casi.

In un primo momento si era pensato che il corpo appartenesse a Suad Allou, 29enne di origini marocchine, scomparsa a Brescia nel giugno scorso. Quest'ipotesi, però, è già stata scartata nelle ultime ore.