Attraverso il proprio portale web, nella sezione destinata alle comunicazioni e agli avvisi all'utenza, la società G.O.R.I., ente aziendale che gestisce le risorse idriche in numerosi comuni della Regione Campania, ha comunicato agli utenti il temporaneo disservizio [VIDEO] dovuto alla sospensione della fornitura d'acqua in alcune zone di due comuni della Città metropolitana di Napoli. Si tratta dei paesi di Gragnano, dove mancherà l'acqua il 29 e 30 gennaio, e di Terzigno, dove la sospensione idrica è prevista per il giorno 1 febbraio 2019.

I comuni interessati

Comune di Gragnano (Città metropolitana di Napoli ): interruzione della fornitura idrica a causa di lavori programmati sulla rete della condotta idrica regionale nella giornata di oggi, martedì 29 gennaio 2019 (a partire dalla ore 21:00 e sino alle ore 23:59) e nella giornata di domani, mercoledì 30 gennaio 2019 (a partire dalle ore 00:00 e sino alle ore 06:00). Le utenze, domestiche e commerciali, interessate dal momentaneo disservizio idrico saranno quelle allocate nelle seguenti strade cittadine: via Saletta, Petrelloni, Motta Casa dei Miri, Bersagliere Carmine Donnarumma, via della Visitazione, Capella della Guardia.

(Città metropolitana di ): interruzione della fornitura idrica a causa di lavori programmati sulla rete della condotta idrica regionale nella giornata di oggi, martedì 29 gennaio 2019 (a partire dalla ore 21:00 e sino alle ore 23:59) e nella giornata di domani, mercoledì 30 gennaio 2019 (a partire dalle ore 00:00 e sino alle ore 06:00). Le utenze, domestiche e commerciali, interessate dal momentaneo disservizio idrico saranno quelle allocate nelle seguenti strade cittadine: via Saletta, Petrelloni, Motta Casa dei Miri, Bersagliere Carmine Donnarumma, via della Visitazione, Capella della Guardia. Comune di Terzigno (Città Metropolitana di Napoli): mancherà l'acqua [VIDEO] , a causa di lavori urgenti dovuti ad interventi tecnici di manutenzione sulla rete regionale della condotta idrica, nella giornata di venerdì 1 febbraio 2019 (a partire dalle ore 09:30 e sino alle ore 17:00) nelle seguenti strade comunali: corso Alessandro Volta, via vicinale Mauro Bordè, via Papa Giovanni XXIII, via Guglielmo Marconi, via Aquino.

I contatti della società Gori

Per comunicare con gli uffici assistenza dell'azienda G.O.R.I.

(Gestione Ottimale delle Risorse Idriche) s.p.a. oppure per segnalare eventuali disservizi o malfunzionamenti alle utenze sia domestiche che commerciali, la società regionale ha messo a disposizione il numero verde attivo tutti i giorni 24 ore su 24 al seguente recapito telefonico: 800218270 (servizio pronto intervento). In via alternativa è possibile inviare un messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@cert.goriacqua.com. Inoltre, sono attivi i servizi online disponibili anche su dispositivi mobili (tablet, palmari, note book, smathphone, ipad, iphone) grazie all'applicazione 'My Gori', scaricabile da Play Store o Apple Store.