Annuncio

Annuncio

E' una notizia davvero curiosa, quanto clamorosa, quella che giunge dai cosiddetti terrapiattisti. L'obiettivo di questi ultimi è infatti quello di dimostrare che la Scienza si sbaglia, e che il nostro pianeta è piatto, e non sferico, come si può vedere dalle immagini dei satelliti, che altro non sarebbero che delle immagini al computer create ad arte (secondo questa teoria dei terrapiettisti). Per convincere il mondo di questa loro idea, per il prossimo anno, nel 2020 quindi, i sostenitori della 'Terra Piatta' affronteranno una crociera [VIDEO] intorno al mondo, organizzata dalla Flat Earth International Conference.

C'è però un 'problema' (se così lo si può definire) con il quale gli studiosi si scontreranno: per navigare in alto mare, come ben si sa, servono i Gps. La nave che hanno deciso di utilizzare non si sa se sia dotata o meno di questi strumenti, e resta da capire a quale strumentazione si affideranno per effettuare la navigazione in tutta sicurezza.

Advertisement

La teoria della Terra piatta

Sulla nave [VIDEO] ovviamente ci saranno tutti i comfort possibili e immaginabili, e il mezzo è stato presentato come la "crociera del secolo". La rotta tracciata è quella verso Sud, verso l'Antartide per intenderci: il gruppo partirà dalle coste statunitensi.

Quella della Terra Piatta, è una teoria che vuole che la Terra non si sferica, come su detto, ma piatta. Ai bordi, secondo quanto riferiscono i terrapiattisti, ci sarebbero i ghiacci dell'Antartide, che impediscono quindi agli uomini di sprofondare nello spazio sottostante. Al centro ci sarebbe il Polo Nord, sempre secondo la teoria esposta dagli studiosi.

Gli stessi studiosi affermano che nazioni come ad esempio l'Australia non esisterebbero affatto, quindi tutto ciò sarebbe una macchinazione di non meglio specificati "poteri forti", che da sempre ci fanno credere tutto il contrario tutto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Gli scienziati non ci stanno e criticano questa bizzarra teoria

Ovviamente i terrapiattisti hanno tutto il mondo degli scienziati contro, e non potrebbe essere altrimenti. Uno di questi è Albino Galuppini, autore di Quaderni della Terra Piatta, il quale alla testata giornalistica TPI ha spiegato che semmai i terrapiattisti in partenza sulla crociera dovessero raggiungere il luogo previsto "si scoprirebbero tutte le magagne di chi ci propina l’idea che la Terra sia sferica”. E per portare acqua al proprio mulino, l'uomo aggiunge che a nessun essere umano è consentito recarsi oltre il 60esimo parallelo: un'altra prova a sostegno, sempre per i terrapiattisti, che qualcuno ci stia nascondendo la realtà dei fatti.