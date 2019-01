Advertisement

Sabato sera, presso il casello autostradale dell'Aquila Ovest, un uomo è andato letteralmente su tutte le furie dopo che la macchinetta per il pagamento dell'autostrada gli ha 'inghiottito' la carta. L'uomo avrebbe potuto chiedere tranquillamente aiuto al casellante presente sul posto, ma invece ha deciso di recarsi sul retro della sua vettura ed estrarre dal bagagliaio una motosega con la quale ha tentato, senza alcun successo, di distruggere la biglietteria. Il folle gesto che ha terrorizzato il casellante, ovviamente, non è stato esente da conseguenze.

55enne su tutte le furie

L'uomo, un 55enne di Campotosto, ha dato di matto dopo che la macchinetta gli ha mangiato il bancomat con il quale stava pagando il pedaggio autostradale dell'Aquila Ovest.

Il 55enne ha così preso la motosega ed ha tentato di aggredire dapprima il casellante presente all'interno del gabbiotto ed ha poi provato a distruggere [VIDEO] il cancello che porta agli uffici della Sottosezione della polizia autostradale dell'Aquila Ovest. Il casellante, credendo di aver a che fare con una persona fuori di sè, è scappato ed ha subito avvisato la polizia che è intervenuta in maniera tempestiva.

Uomo arrestato

Il gesto folle avvenuto sabato sera è stato forse agevolato dall'alcol che l'uomo aveva consumato. La polizia autostradale, dopo essere stata avvertita di quanto stava accadendo, è intervenuta immediatamente ed ha proceduto all'identificazione e successivamente all'arresto dell'uomo. Il 55 enne si trova al momento agli arresti domiciliari e dovrà rispondere delle sue azioni.

Le forze dell'ordine hanno ricostruito quanto accaduto [VIDEO] sabato sera, per capire bene cosa abbia potuto spingere l'uomo ad avventarsi in questa maniera sulla biglietteria. L'unica motivazione sarebbe appunto l'inghiottimento da parte del pos del bancomat di appartenenza. Il fermato comunque, non ha placato la sua rabbia neanche dopo il prelevamento da parte delle forse dell'ordine: all'interno del piazzale antistante gli uffici della polizia l'uomo ha continuato infatti a dare di matto. Gli agenti della Sottosezione hanno messo sotto sequestro l'auto dell'autore del folle gesto e la sega elettrica che era presente nel bagagliaio e che era stata utilizzata per l'aggressione. Ovviamente, è avvenuto anche il ritiro della patente di guida. L'arrestato dovrà adesso comparire davanti ad un giudice per la convalida.