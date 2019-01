Advertisement

Un'ultima Moda insensata e pericolosa sta prendendo piede nelle recenti settimane: la Bird Box Challenge. Il fenomeno ha preso piede in seguito al grande successo del film Bird Box distribuito dalla grande piattaforma Nextflix dal 21 di dicembre. Il film con Sandra Bullock è al momento il più visto su Netflix con ben 45 milioni di visualizzazioni. La protagonista di Bird Box è costretta ad andare in giro bendata e, così come lei, milioni di fan stanno iniziando una challenge che prevede di camminare bendati, in casa o per strada.

Numerosi i casi di persone che provano ad emulare la protagonista

L'attrice Sandra Bullock interpreta nel film una mamma che affronta un viaggio di due giorni bendata nella foresta.

Durante il percorso insieme ai suoi figli, Boy e Girl nella versione originale, la donna attraversa anche un fiume per portare i suoi ragazzi in salvo. Il setting è catastrofico, motivo per cui guardarsi intorno potrebbe portare a diventare folli: da lì la decisione per cui La Bullock e quelli che sono i suoi figli nel film camminano bendati.

Purtroppo però, da quando il film è uscito, sono diverse le persone che hanno provato [VIDEO] ad imitare la protagonista di Bird Box. Molti sono i filmati registrati e poi pubblicati sul web con l'hashtag #BirdBoxChallenge. Questo tipo di sfida però, può rivelarsi molto pericolosa: camminare completamente bendati può portare a farsi male. Ovviamente non è la prima volta che si diffondono mode pericolose : si pensi alla Tide Pods Challenge, che consisteva nel mordere le capsule di detersivo, o alla Condom Snorting Challenge, che prevede di sniffare dei preservativi fino a farli uscire dalla bocca.

Pericoli per i più giovani

La sfida è molto rischiosa, soprattutto per i più giovani che potrebbero avventurarsi bendati in luoghi pericolosi. Addirittura, qualcuno avrebbe tentato di guidare la macchina bendato, diventando un pericolo per se stesso e per gli altri automobilisti. La stessa Netflix è stata costretta ad intervenire [VIDEO] al riguardo, postando un tweet sul proprio profilo Twitter che invita tutti a smettere di praticare questa sfida insensata che può portare a farsi del male. 'Apprezziamo il vostro affetto, ma Bambino e Bambina per il 2019 hanno un solo desiderio, quello di non vedervi finire in ospedale'. Si spera dunque che, dopo la raccomandazione della stessa Netflix, i seguici di Bird Box smettano di portare avanti questa challenge.