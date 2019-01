Advertisement

Tragedia sfiorata ieri, giorno dell'Epifania, a Piancavallo, piccola frazione turistica del comune di Aviano, in provincia di Pordenone, dove una bambina di soli 8 anni è caduta dalla seggiovia, dopo aver perso gli sci, che gli erano caduti di sotto. Non rendendosi conto della reale altezza alla quale si trovava, la bambina avrebbe deciso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di lasciarsi cadere in modo da andare a recuperare gli attrezzi sportivi. La caduta è stata rovinosa.

La bimba ha battuto violentemente la testa sulla neve artificiale, riportando alcune fratture e un trauma cranico. Tantissimo lo spavento per chi ha assistito alla scena.

Bimba immediatamente soccorsa

La piccola sciatrice è stata immediatamente soccorsa dai Carabinieri del nucleo sciatori di Aviano e in elisoccorso è stata trasportata in ospedale, dove attualmente si trova ricoverata.

Nonostante le sue condizioni siano gravi, la bimba non correrebbe nessun pericolo. Il fatto di cronaca [VIDEO]si è verificato su un impianto di risalita che porta al Sauc. Secondo quanto riportato dai media locali e nazionali, la bimba aveva fortunatamente in testa un casco, che sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale nella dinamica dei fatti: senza di quello, l'urto a forte velocità con la neve artificiale avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi. La minore ha una grande passione per questo sport, lo sci appunto, in quanto milita nello sci club Trieste Devin. La stessa passione che l'ha portata ieri sulla pista di Piancavallo, dove ha rischiato seriamente la vita nel tentativo di recuperare i suoi amati sci. La famiglia è ovviamente rimasta scioccata dall'accaduto.

In questi giorni altre tragedie simili

Quanto accaduto a Piancavallo non può far altro che riportare alla mente le recenti tragedie che si sono verificate su svariate piste da sci in Italia.

In queste settimane diversi infatti sono stati gli episodi del genere, come quanto avvenuto in Val di Susa, a Sauze D'Oulx, dove un'altra bambina di 8 anni è morta in seguito ad una caduta dagli sci. L'ultima tragedia del genere in ordine di tempo si è verificata l'altro giorno sul Corno del Renon [VIDEO] (Bolzano), dove un'altra giovane vittima, di appena otto anni, è deceduta in seguito ad un violentissimo scontro contro un albero. La piccola si trovava su una slitta con la madre, che avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo su una cosiddetta 'pista nera'.