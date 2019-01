Advertisement

Una vera e propria tragedia [VIDEO], l'ennesima riguardante la morte di una giovane donna, si è verificata nella provincia di Macerata, esattamente nel piccolo comune di Treia. L'episodio riguarda una giovane madre, Federica Branchesi, di appena quarantaquattro anni, che è deceduta a causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, la donna era molto conosciuta essendo una parrucchiera del posto. Il suo decesso ha sconvolto l'intera comunità di Treia, come dimostra anche l'addio straziante pubblicato da Michele Palazzesi, suo marito, nonché ex consigliere comunale, che ha voluto salutare la donna con un messaggio commovente su Facebook.

Tragedia a Macerata, muore una donna di 44 anni, il marito: 'Abbiamo perso'

Secondo quanto riferisce il sito in questione, la quarantaquattrenne lascia tre figlie, Alice, Diletta e Bianca.

La donna si è spenta nella notte tra venerdì e sabato dopo aver lottato con tutte le forze contro la sua malattia. Come detto, il marito della donna ha scritto come Federica abbia lottato con grande dignità in silenzio ed ha ricordato a tutti quanto gli manchi stare assieme a lei, perché la loro casa è come se fosse vuota. L'uomo ha spiegato come tutta la famiglia sia a pezzi per la perdita della donna, e nel loro nucleo familiare oggi c'è soltanto una situazione caratterizzata da disperazione e dolore. Dopo queste prime parole, l'uomo si è poi soffermato sulle immense qualità e passioni della donna, che spaziavano dalla lettura alla natura fino ad arrivare agli animali. Ma il suo più grande amore erano sicuramente le figlie, che adesso dovranno fare a meno della madre per il resto dei loro giorni.

Il secondo decesso nel giro di pochi giorni nella provincia di Macerata

Insomma, una tragedia familiare dolorosa, che ha lasciato senza dubbio un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche in tutta la comunità di Macerata. Quello di Federica, purtroppo, è soltanto l'ultimo decesso di una giovane donna avvenuto nella provincia in questione. Infatti, qualche settimana fa ha perso la vita Elisabetta Campilia, una donna appena quarantaseienne, morta sempre a causa di un brutto male [VIDEO] che l'ha debilitata talmente tanto fino a portarla lentamente al decesso: la vittima aveva lottato con la malattia per ben due anni. Anche nel suo caso, la donna ha lasciato il marito e tre figli: Riccardo, Lorenzo ed Elena.