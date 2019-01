Advertisement

Una vicenda tanto grave [VIDEO] quanto fortunatamente inconsueta si è verificata nei giorni scorsi a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana: un uomo si è ritrovato costretto a sottoporsi ad un'operazione chirurgica con la massima urgenza, dopo che sua moglie gli ha infilato nel fondoschiena una bomboletta di deodorante mentre stavano avendo un rapporto intimo. Secondo quanto riferito dal noto sito Fanpage.it, infatti, l'uomo, un quarantenne del posto, è stato subito trasportato di corsa e ricoverato presso l'ospedale Francisco Moscoso Puello e poco dopo i medici hanno ritenuto necessario effettuare l'intervento per salvarlo da una situazione che sarebbe potuta diventare molto pericolosa.

Santo Domingo: uomo costretto a sottoporsi ad un'operazione urgente

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, marito e moglie si stavano intrattenendo in un rapporto intimo, quando l'uomo avrebbe avanzato una alquanto particolare richiesta.

Le avrebbe chiesto, infatti, di utilizzare la bomboletta spray come se fosse un normale sex toy. Qualcosa, però, non è andato per come i due avevano previsto e l'oggetto è finito nel fondoschiena dell'uomo, senza possibilità alcuna di estrarlo. Di conseguenza, il quarantenne è stato colpito da un'emorragia, e a quel punto i due partner si sono ritrovati costretti ad allertare i soccorsi, che sono giunti sul posto e lo hanno immediatamente accompagnato in ospedale.

L'avvertimento dei medici dell'ospedale sulla pericolosità di 'particolari' pratiche

L'operazione per estrarre l'oggetto dal fondoschiena dell'uomo è durata due ore: un portavoce della struttura sanitaria ha confermato che il paziente è al momento stabile e si sta pian piano riprendendo. Dovrà trascorrere qualche altro giorno all'interno dell'ospedale in modo da riprendersi definitivamente ma il pericolo è fortunatamente alle spalle.

Pare che casi di questo genere non siano così rari come invece si possa pensare, almeno questo è quanto affermato dai medici dell'ospedale in questione. Infatti, pare che già altri pazienti siano stati ricoverati per lo stesso motivo, presentando nel fondoschiena oggetti addirittura in legno e in plastica, oppure delle verdure. L'invito da parte dei medici è, quindi, quello di prestare la massima attenzione e di evitare pratiche di questo genere che potrebbero mettere a serio rischio la vita [VIDEO] delle persone coinvolte.