A Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, un uomo è in gravi condizioni per aver ingerito un bicchiere di brillantante. [VIDEO] L'uomo, un imprenditore 28enne, aveva ordinato un bicchiere d'acqua in un bar ma per errore gli è stato servito del detersivo per lavastoviglie incolore. Il giovane ha accusato immediatamente un malore; i presenti hanno chiamato il soccorso sanitario che lo ha immediatamente trasferito nel vicino ospedale Cardinale Panico di Tricase. Qui il giovane ha subito un delicatissimo e lungo intervento chirurgico: gli sono stati rimossi lo stomaco ed una porzione di esofago per cercare di salvargli la vita.

L'operazione, eseguita dal primario di chirurgia, il dottor Massimo Giuseppe Viola, è durata cinque ore, è stata svolta in laparoscopia, e successivamente il 28enne è stato rianimato ed ora è in prognosi riservata ed in terapia intensiva.

Il ragazzo è ancora in gravi condizioni e l'intervento che ha subito è solo il primo di una serie di operazioni complesse di ricostruzione.

Il bicchiere di detersivo

Sembra che l'imprenditore si fosse recato nel bar per assumere un farmaco insieme ad un bicchiere d'acqua. Il barista gli avrebbe servito [VIDEO]per errore un liquido contenuto in una bottiglietta di plastica: sembrava acqua ma si trattava di detersivo per lavastoviglie. I brillantanti utilizzati per le stoviglie sono notoriamente nocivi: il giovane subito dopo aver ingerito il liquido ha iniziato a vomitare e poi è caduto privo di sensi. In ospedale gli hanno riscontrato danni alla mucosa gastrica ed ustioni all'esofago. I carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno riscontrato l'abitudine dei proprietari del locale di conservare il brillantante nelle bottigliette d'acqua vuote, mentre il dipendente che ha servito il giovane malcapitato non conosceva quest'usanza.

Lesioni da brillantante

Non è la prima volta che si verifica un incidente grave o mortale in seguito ad ingestione di detersivi per lavastoviglie. I brillantanti hanno solitamente un aspetto simile all'acqua e se non conservati nelle confezioni originali possono costituire un serio pericolo. Sono sostanze pericolose per cui sono previste norme di sicurezza, sia per la manipolazione sia per lo stoccaggio, e contengono ingredienti caustici che, se ingeriti, provocano gravi lesioni al tratto gastrointestinale superiore, ovvero all'esofago, alla faringe ed allo stomaco. Questi detergenti infatti sono composti da forti ossidanti, come acidi forti e basi forti, altamente corrosivi. Il danno provocato dipende dal tipo, dalla quantità di sostanza ingerita e dallo stato fisico del prodotto. Se il prodotto è liquido, solido o in polvere saranno diversi i tempi di contatto con le mucose e diverse le areee interessate ai maggiori danni da ustione.