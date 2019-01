Advertisement

Advertisement

Una vicenda gravissima [VIDEO], caratterizzata dalla violenza domestica nei confronti di una donna, si è verificata nei giorni scorsi nella città di Udine, in Friuli Venezia Giulia. La vittima, una signora originaria della Nigeria di appena quaranta anni, è stata picchiata e presa a martellate dal proprio compagno, un uomo quarantottenne di origine ghanese, che l'ha colpita con un martello da carpentiere, con dei pugni e degli schiaffi, provocandole delle ferite piuttosto rilevanti in viso.

Secondo quanto si apprende dal noto sito Udine Today.it, infatti, l'uomo si sarebbe scagliato contro la sua compagna per futili motivi, percuotendola in pieno volto senza pensare alle conseguenze, che sarebbero potute essere ben peggiori di quelle attuali.

Advertisement

Udine: maltrattamenti e violenze nei confronti della moglie, picchiata anche con un martello

Stando a quanto riferisce il sito in questione, infatti, all'interno dell'abitazione della coppia è dovuta intervenire la Polizia, che ha potuto così fermare l'ira del quarantottenne, che si era scagliato sulla moglie anche con un martello dal perso di circa un chilogrammo. Delle ferite che, fortunatamente, non si sono rivelate molto gravi, anche se una volta raggiunto l'ospedale, alla quarantenne sono state individuate delle lesioni guaribili nel giro di dieci giorni. Ad assistere al tragico episodio di violenza domestica anche il cugino della donna, che si trovava in casa al momento dell'aggressione [VIDEO]. Dopo una prima ricostruzione della vicenda, una volta ascoltati anche i testimoni, le forze dell'ordine hanno potuto comprendere che quella che viveva la signora era una situazione di maltrattamenti, sia fisici che mentali, che era costretta a subire oramai da diversi anni.

Advertisement

Le violenze continuavano nel silenzio ormai da diversi anni

Questi atti continui di violenza nei confronti della donna avvenivano anche davanti agli occhi dei loro figli minori, ma probabilmente per paura delle conseguenze, la quarantenne aveva sempre preferito non denunciare i maltrattamenti, rimanendo così nel silenzio e in pugno a quello che è stato il suo aguzzino fino a qualche giorno fa. Adesso l'uomo è stato allontanato dalla casa famigliare con un provvedimento d'urgenza e con tutta probabilità ci saranno delle ripercussioni anche a livello penale per il quarantottenne, protagonista di questi insani comportamenti nei confronti della sua donna.