Una vera e propria tragedia, [VIDEO] l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata negli Stati Uniti d'America. La vittima, Alec Smith-Holt, un ragazzo di appena ventisei anni, deceduto a causa della sua malattia, il diabete, che non riusciva a tenere a bada a causa dei costi dell'insulina, il farmaco fondamentale per la cura di questa patologia da cui era affetto da diverso tempo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, la madre Nicole ha denunciato il fatto, spiegando che suo figlio non era in grado di sostenere i costi per curarsi, avviando anche una vera e propria battaglia per aiutare tutti coloro i quali si trovano nella stessa spiacevole situazione di suo figlio.

Muore per diabete a 26 anni, la madre avvia la sua ‘battaglia' per aiutare altre persone

"Nessuno dovrebbe morire in questo modo". E come fare a darle torto d'altronde, visto che il diabete è oramai una patologia quantomeno controllabile grazie ai farmaci specifici.

L'obiettivo della mamma di Alec, adesso, è quello di 'combattere' affinché episodi analoghi a quello di suo figlio non si verifichino più. Il decesso del ventiseienne, infatti, è avvenuto qualche tempo fa (nel 2017) a causa delle complicanze del diabete di tipo 1. Soltanto grazie all'insulina era riuscito fino a quel momento a sopravvivere, ma visto che la polizza medica dei genitori copre soltanto solo giunti a ventisei anni, da quel giorno ha dovuto procurarsi il medicinale pagandolo di tasca propria. Poiché i costi erano sempre più pesanti (si parla di circa 1.300 dollari mensili) il ragazzo ha dovuto diminuire le sue dosi, fino ad arrivare al giorno in cui ha purtroppo perso la vita. [VIDEO]

La madre, quindi, è stata intervistata proprio nei giorni scorsi, ed ha avuto modo di denunciare come Alec sia morto proprio perché non poteva permettersi la sua cura e che, come suo figlio, ci sono tante altre persone nelle sue condizioni.

Come raccontato dalla donna, suo figlio non aveva mai presentato il problema riguardante le sue difficoltà economiche alla sua famiglia, perché era andato a vivere da poco da solo e voleva dimostrare prima di tutto a sé stesso che sarebbe riuscito a cavarsela. A causa di ciò, però, il ragazzo è caduto in coma diabetico quando era da solo all'interno della sua casa e poco dopo è deceduto. La donna ha concluso la sua intervista specificando che in nessuna parte del mondo una persona dovrebbe perdere la vita perché non riesce a pagarsi le medicine.