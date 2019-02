Annuncio

E' una storia davvero curiosa quella che arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Francavilla Fontana. Una donna, che oggi ha 51 anni (come riporta Repubblica.it), negli scorsi giorni è stata operata d'urgenza in un ospedale del Veneto, a causa dei dolori lancinanti che ormai accusava da diverso tempo. La protagonista di questa vicenda è una bracciante agricola, che solo un mese e mezzo fa, precisamente il 7 gennaio, ha fatto l'incredibile scoperta: nel suo grembo, per 13 anni, è rimasto il feto di una bimba. La signora, che oggi ha quattro figli, all'epoca della sua gravidanza, nel 2005, ne aveva già tre. Il quarto bambino nacque senza problemi. La donna fu però costretta a ricorrere a un parto cesareo, per via della posizione assunta dal bambino, chiamata yoga fetale, che generalmente non comporta alcuna complicazione. Nessuno però si accorse che nel grembo della donna era presente un altro feto.

La bimba sarebbe finita in un'altra placenta

Dopo aver dato al mondo la sua creatura, la mamma tornò a casa, e non ci furono particolari problemi. Poi, dopo poco tempo, sono cominciati i dolori, portati avanti per anni. Nonostante tutto, nessuno, neanche i medici, si accorsero che qualcosa non andava. I forti dolori sono stati attribuiti alla menopausa, e la donna era anche convinta che, magari, si potesse trattare di quello, anche se vi erano comunque delle anomalie alle quali la mamma non riusciva a dare una spiegazione. Quando però la donna, come detto circa un mese e mezzo fa, si è sentita davvero male, questa è stata trasportata d'urgenza in una struttura sanitaria fuori regione. L'operazione è avvenuta il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino.

Il feto che nessuno aveva visto, sarebbe finito in un’altra placenta rispetto a quella del fratellino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, la bracciante agricola ora sta meglio e si sta riprendendo dall'intervento. Certo è che lei e la sua famiglia non potranno mai dimenticare questa storia.

Fatto diventato virale sui social

Non appena la notizia è stata riportata sui media, questa è diventata virale e ha colto di sorpresa anche gli abitanti della stessa Francavilla Fontana. Precisiamo che alla donna, durante l'operazione degli scorsi giorni, è stato anche asportato l'intero utero. Adesso la protagonista della curiosa vicenda potrebbe decidere di intraprendere azioni legali, sia sul piano penale che su quello civile.