E' sicuramente un caso quello sollevato negli scorsi giorni dalla stampa locale brindisina, in particolare da Il 7 Magazine, che ha effettuato un reportage quanto mai significativo sulla situazione in cui versa la frazione di Tuturano, che dista dal comune capoluogo circa una decina di chilometri. Si tratta di una vera e propria zona periferica del capoluogo di provincia adriatico. Una borgata che ha origini antichissime, ma che oggi sembra completamente abbandonata a se stessa.

A denunciare l'incresciosa situazione sono stati proprio gli abitanti del posto ai giornalisti.

Gli abitanti: 'I politici si fanno vedere solo durante le elezioni'

La popolazione tuturanese sembra essere davvero stufa della situazione in cui versa la piccola frazione.

Alcuni di loro hanno dichiarato che i politici "si fanno vedere solo durante le elezioni", in poche parole solo per prendere i voti per poi sparire nel nulla. A parlare sono stati anche gli anziani di Tuturano, i quali hanno informato che in alcune strade della frazione è praticamente impossibile camminare, questo perché, in alcune zone, ci sono dei cantieri pubblici delimitati dai nostri rossi che impedirebbero alle persone di camminare in sicurezza. Emblematico sembra essere il caso della piazza Carità, dove si trova un'antica torre, di recente restaurata. Qui, nonostante i lavori siano stati ultimati da diverso tempo, almeno così si riferisce sui media locali, l'area non è stata consegnata ancora alla comunità. A rendere ancora più incresciosa la situazione della borgata sembra essere il fenomeno del vandalismo.

Alcuni giovani del posto hanno dichiarato infatti che per loro non c'è nessun futuro, numerosi sono gli atti vandalici che hanno praticamente distrutto quello che doveva essere un centro di aggregazione giovanile, costruito e mai entrato in funzione a causa di alcuni intoppi burocratici e giudiziari. Nei locali di tale struttura si vedono infatti muri in cartongesso distrutti, porte interne ed esterne, in vetro, letteralmente sfondate. Insomma, una situazione davvero al limite dell'incredibile.

Strade aperte al traffico veicolare pericolose

Ma i problemi della piccola frazione non finirebbero qui. Alcune strade, aperte al traffico veicolare, rappresenterebbero un vero e proprio pericolo per l'incolumità di persone e cose. Sembrerebbe il problema di cui è afflitta la via principale di accesso al paese che proviene dal comune capoluogo, in cui alcuni alberi hanno letteralmente danneggiato in modo serio l'asfalto, rendendo impossibile il parcheggio e pericolosa la circolazione su tale arteria. Inoltre, ciliegina sulla torta, gli abitanti denunciano la totale mancanza di un vigile di quartiere."Tuturano sta morendo e nessuno fa nulla" - e questo l'amaro commento di Giuseppe Rossi, uno degli abitanti della piccola frazione.