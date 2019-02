Annuncio

Quando Alicia Grant ha iniziato a nutrire qualche sospetto sugli strani comportamenti del marito, Michael Middleton, ha deciso di sottrargli l’agendina e comporre un numero in particolare, tra i tanti. È facile immaginare la sua sorpresa quando le ha risposto una donna che sosteneva di essere la moglie dello stesso uomo. A quel punto si è resa conto di essere stata ingannata. Ma ormai era troppo tardi: il coniuge si era già dileguato nel nulla con il denaro sottrattole. Quindi non le è rimasto altro che denunciare alla polizia il 43enne: così si è scoperto che Michael aveva sposato nel giro di pochi mesi tre donne, senza che nessuna sapesse delle altre, per poi derubarle e fuggire via. Dopo una lunga caccia all’uomo che ha interessato tutti gli Stati Uniti, il truffatore è stato finalmente arrestato.

Ora il truffatore rischia la condanna anche per poligamia

C’era un altro motivo per cui Alicia cercava di rintracciare Michael da anni: voleva far annullare il loro matrimonio. Infatti, risultando ancora coniugata, non poteva nemmeno rifarsi una vita e sposarsi con qualcun altro. Adesso, dopo il fermo del marito, riuscirà a tornare libera. Non si può dire lo stesso per Michael, che potrebbe essere condannato a sette anni per poligamia, oltre alle pene per aver truffato le mogli. Infatti, nel corso del suo girovagare per gli Stati Uniti, Michael, era convolato a nozze con Katherine Lashley in Georgia e con Kassandra Shipley in Alabama, prima di portare all’altare Alicia nel 2013 nel New Hampshire.

Il modus operandi del 43enne era sempre lo stesso: prima corteggiava le sue vittime con una certa abilità, riuscendo a farle sentire speciali, fino ad arrivare al matrimonio; poi cambiava improvvisamente atteggiamento, svuotava i loro conti correnti e spariva nel nulla.

Il racconto della sposa truffata: le violenze dopo il matrimonio

“Mi dava la sensazione di interessarsi davvero a me, sapeva come sedurre una donna – racconta ora Alicia – poi, dopo qualche tempo era diventato litigioso, arrivando ad accusarmi ed insultarmi”. Dopo le nozze i due si erano trasferiti nel Maine nel 2014: in quello stesso anno Michael era stato arrestato per violenza domestica. Ormai l’uomo era pronto alla fuga, non prima di aver preso tutti i risparmi della donna, così come era accaduto alle precedenti mogli.

Ad Alicia sono stati sottratti 20mila dollari, lo stesso è accaduto alle altre spose, sedotte e abbandonate. Ora, dopo l’arresto del truffatore, le tre chiedono giustizia.