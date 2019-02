Annuncio

Annuncio

Maria Rosaria Bosco, una ragazza di appena 26 anni, ha perso la vita all'interno dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo aver combattuto per molto tempo con diverse patologie (non specificate) dalle quali era affetta. Un decesso che ha causato un grandissimo dolore in tutti coloro i quali la conoscevano nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Marano. La giovanissima era costretta sulla sedia a rotelle e, stando a quanto riportano i media locali, in particolare il sito Il Meridiano News, le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente negli ultimi giorni fino a causarle il decesso.

Proprio dall'ospedale di Giugliano sono partite le esequie: i funerali si sono poi svolti presso la chiesa di Vallesana, a Marano.

Tragedia a Napoli: muore a soli 26 anni, era costretta a vivere sulla sedia a rotelle

La giovane Maria Rosaria, stando a quanto si apprende dal sito in questione, era una grande fan del cantante Pino Daniele e della musica in generale.

Advertisement

Molti la ricordano come una ragazza allegra e vogliosa di lottare. A seguito del suo decesso, inoltre, sono stati tantissimi i messaggi emersi soprattutto sui social network, in particolare su Facebook. Parole di cordoglio, che confermano la grande vicinanza mostrata dai conoscenti nei confronti dei suoi genitori e dei parenti. La ragazza, come detto, era molto conosciuta nel quartiere nel quale viveva.

Un altro decesso in provincia di Napoli: la 41enne Eleonora lascia quattro figli

Luisa, probabilmente un'amica della povera 26enne, ha voluto precisare sui social che adesso Maria Rosaria sarà sicuramente più serena, non proverà alcuna sofferenza e potrà finalmente abbracciare la nonna: la perdita di quest'ultima aveva provocato un grande dolore alla giovane nipote. Marika, un'altra conoscente, invece, scrive che con la ventiseienne nel passato ha avuto modo di parlare per diverso tempo, pur non avendola mai incontrata di persona.

Advertisement

La ragazza ha concluso dicendo che il dispiacere per questa tragica notizia è immenso. Quella di Maria Rosaria, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui una giovane persona perde la vita in provincia di Napoli. Nei giorni scorsi, infatti, è deceduta una donna di appena quarantuno anni, Eleonora Di Donato, una giovane madre che ha lasciato purtroppo il marito e ben quattro figli, i quali adesso dovranno crescere senza l'amore e la protezione della loro mamma.