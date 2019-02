Annuncio

Annuncio

L'ennesima morte provocata da un brutto male. L'ultimo drammatico episodio è stato registrato in provincia di Napoli, esattamente nel noto comune di Torre Annunziata, dove la ventottenne Giuseppina Scaramella, giovane madre di due bambini, conosciuta da tutti come Stella, si è spenta dopo una lunga battaglia contro probabilmente un tumore. Alla fine la malattia ha avuto la meglio, nonostante la donna avesse combattuto e ricevuto le cure del caso per riuscire a sopravvivere. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, la scomparsa della giovane 28enne ha provocato un grande dolore in tutta la comunità di Napoli, in particolar modo ovviamente tra i suoi familiari e gli amici.

Annuncio

Lutto a Napoli: muore una giovane madre a soli 28 anni

La ventottenne originaria di Torre Annunziata, a causa di un brutto male, lascia un compagno e due figli piccoli, che adesso dovranno cercare di andare avanti senza il sostegno della loro mamma. I funerali della donna sono stati celebrati nella giornata di giovedì 21 febbraio presso la parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Ercolano, alla presenza di diverse persone accorse per dare un ultimo saluto alla povera 28enne. A seguito dell'improvviso decesso, sono stati tanti anche i messaggi apparsi sui social network, pensieri pieni di dolore e di cordoglio nei riguardi della ventottenne, ma anche verso la sua famiglia e soprattutto rivolti ai suoi piccoli bambini.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il messaggio commovente d'addio del fratello di Stella: 'Mi prenderò cura di Angela'

Tra i messaggi arrivati sui social network, quello che ha colpito maggiormente è il post d'addio pubblicato dal fratello di Stella, che ha descritto la storia di sua sorella, spiegando come questa abbia dovuto combattere fino alla fine e come la sua scomparsa lasci un vuoto incolmabile nel suo cuore. Ciò che gli dà una speranza è il fatto che adesso Stella 'sta bene', poiché ha smesso di soffrire. "Da tre fratelli che eravamo, adesso siamo rimasti in due", ha concluso il fratello di Stella nel suo personale messaggio d'addio, con la promessa che sarà lui adesso ad occuparsi di Angela, probabilmente la terza sorella.

Annuncio

Dettò ciò, un episodio analogo è avvenuto nei giorni scorsi sempre in provincia di Napoli, a Sant'Anastasia, dove Rita Ascione si è spenta per un cancro che non le ha lasciato alcuno scampo. Anche la donna ha lasciato due bimbi piccoli e il marito.