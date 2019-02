Annuncio

Un dramma che ha scosso l'intera comunità del piccolo comune di Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, dove un ragazzo di appena ventuno anni si è improvvisamente spento provocando un grandissimo dolore soprattutto tra i suoi famigliari. Secondo quanto si apprende dai media locali, Pietro Antonelli aveva parcheggiato da poco lo scooter con cui si occupava di consegnare le pizze, ha avuto soltanto il tempo di suonare al citofono della casa del suo cliente perché subito dopo si è accasciato al suolo di fronte agli occhi di quest'ultimo. Inutile l'allarme lanciato immediatamente al pronto soccorso perché giunti i sanitari sul posto non si è potuto fare altro se non intubarlo e portarlo in ospedale, dove è poi spirato.

Lutto a Rimini: muore un giovane fattorino mentre consegna le pizze

Stando a quanto riferito dai giornali, infatti, il ventunenne Pietro, originario di Avellino, da qualche tempo a questa parte si occupava di fare consegne di pizze per cercare di racimolare qualche soldo in attesa di un posto di lavoro più stabile. Per questa ragione, il ragazzo si era messo sulla moto per consegnare delle pizze a domicilio e arrivato sul posto ha avuto soltanto il tempo di suonare al campanello. Subito dopo ha avuto un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra senza riprendere più conoscenza, anche perché cadendo ha sbattuto la testa contro il marciapiede. Una scena terribile quella che si è ritrovata di fronte il cliente che nel frattempo era sceso per pagare il cibo al fattorino.

A quel punto, lo stesso cliente ha immediatamente lanciato l'allarme verso il pronto soccorso, giunto sul posto repentinamente a bordo di un'ambulanza.

Disposto l'esame autoptico sul cadavere del giovane Pietro Antonelli

I medici, quindi, hanno immediatamente provato a rianimarlo sul posto e subito dopo ad intubarlo per trasportarlo presso l'ospedale 'Infermi' di Rimini. Nonostante questi tentativi, però, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare e poco dopo essere giunti al nosocomio, il suo cuore ha smesso di battere definitivamente. Una vera e propria tragedia che ha gettato nel più grande dello sconforto tutti i suoi famigliari, i suoi amici e gli stessi proprietari della pizzeria in cui lavorava.

Le forze dell'ordine nel frattempo stanno indagando sull'accaduto e con tutta probabilità sarà effettuata l'autopsia sul corpo del ventunenne per chiarire le esatte cause della sua precoce morte.