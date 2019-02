Annuncio

Momenti di grande paura, questa mattina, in una scuola media di Coriano (cittadina a sud di Rimini). Un ragazzino di 12 anni, durante il cambio dell'ora, si è gettato dalla finestra della sua classe. Ora è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Cesena. Pare che all'origine del folle gesto vi sia una nota o. forse, come riportato da alcuni quotidiani locali, un brutto voto.

Il folle gesto

Sembrava un giovedì mattina come tanti all’istituto comprensivo di Ospedaletto, frazione del comune di Coriano. Invece, in pochi minuti. si è consumata una terribile tragedia. Questa mattina, intorno alle 9 e 30, un alunno di 12 anni ha atteso che l'insegnante uscisse dall'aula per il 'cambio dell'ora' e si è alzato dal banco.

Senza dire una parola, è corso verso la finestra, ha aperto la vetrata e si è gettato nel vuoto.

Pare che uno studente, forse intuendo in qualche modo le intenzioni del compagno, abbia tentato di bloccarlo, ma purtroppo non ci è riuscito. Il 12enne, dopo un volo di 7 metri, è precipitato a terra, sbattendo violentemente e perdendo immediatamente conoscenza. Subito, studenti e insegnanti hanno dato l'allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivate un’auto medicalizzata e un'ambulanza. Il personale medico sanitario, dopo aver prestato al ragazzino i primi soccorsi, ha provveduto a stabilizzarlo e ad intubarlo. Un'eliambulanza, poi, lo ha accompagnato presso l'Ospedale Bufalini di Cesena, dove è tutt'ora ricoverato. Le sue condizioni sono molto gravi - i sanitari, infatti, si sono riservati la prognosi - ma, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L'insuccesso scolastico

I carabinieri di Riccione hanno raggiunto l'istituto di Via Don Lorenzo Milani e, in queste ore, dopo aver segnalato il fatto all'autorità giudiziaria, stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Vogliono comprendere se è stato veramente un gesto volontario. Insegnanti e compagni di classe, ancora sotto choc, hanno rilasciato la loro testimonianza.

All'origine del folle gesto ci sarebbe un piccolo insuccesso scolastico. Il ragazzino, questa mattina, non aveva fatto i compiti assegnati e ha preso un brutto voto, o forse una una nota. Pare, inoltre, che il giovane studente stesse attraversando un periodo piuttosto critico a causa di un lutto in famiglia. Domenica Spinelli, sindaco di Coriano, è intervenuta sull'accaduto, manifestando vicinanza alla famiglia del ragazzo e chiedendo il massimo riserbo.