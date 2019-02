Annuncio

Di recente, la fascia mattutina del noto programma 'Chi l'ha visto?' si è occupata del caso di Salvatore Cipolla (27 anni). Il ragazzo vive ad Afragola ed a segnalare la sparizione del giovane a CLV sono stati gli stessi genitori. Salvatore sarebbe stato avvistato per l'ultima volta a Napoli, a Piazza Mercato.

Lo staff del programma di Rai3 ha accompagnato il padre e la madre del Cipolla in giro per il capoluogo campano, con l'obiettivo di saperne di più. Come sempre, la generosità e l'altruismo dei napoletani non sono venuti a mancare neanche stavolta. Molti degli abitanti della metropoli meridionale hanno tentato di dare una mano per il ritrovamento di Salvatore.

Salvatore Cipolla: il presunto avvistamento a Napoli

Diversi napoletani sembrano aver riconosciuto il volto di Salvatore Cipolla dalla foto segnaletica mostrata dallo staff di 'Chi l'ha visto?'.

'Ha un viso noto' ha affermato un gentile signore dinanzi all'immagine del 27enne.

Tuttavia, l'uomo ha anche precisato di non ricordare dove l'abbia visto e se effettivamente l'abbia davvero visto. Alcuni negozianti hanno accettato di appendere il volantino ritraente il Cipolla, in maniera tale che qualcuno possa riconoscerlo ed eventualmente indicare dove si trovi. La mamma di Salvatore ha avuto una comprensibile crisi di pianto: 'Ho paura che non stia bene - ha urlato - non so dove sia, cosa abbia potuto fare'.

Un venditore, per cercare di consolare la donna afflitta, ha indicato un'associazione accanto la chiesa, che avrebbe potuto dare una mano allo staff di 'Chi l'ha visto?' e agli stessi genitori del ragazzo.

Subito lo staff di CLV e i genitori del Cipolla hanno raggiunto la zona indicata. Hanno trovato una mensa ed hanno mostrato ad un collaboratore la foto segnaletica del Cipolla. Un filo di speranza illusorio sfortunatamente: 'Qui non è mai venuto' ha detto l'inserviente della struttura.

Si è allontanato da Piazza Mercato

Salvatore Cipolla sarebbe stato visto per l'ultima volta a Piazza Mercato, in quel di Napoli. Sono passati otto giorni e di lui non si è avuta più alcuna notizia. Assunta e Ciro, i genitori di Salvatore, hanno aiutato lo staff di 'Chi l'ha visto?' a distribuire volantini ritraenti il volto del loro figliuolo. Nonostante non sia stato visto di recente, alcuni passanti sono riusciti a 'inquadrare' il volto del Cipolla e ciò dimostra come il ragazzo sia quantomeno conosciuto di vista.

Salvatore non può certo vantare una vita facile. Come purtroppo la maggior parte dei suoi coetanei (è del resto una situazione tanto drammatica, quanto comune) è disoccupato. Qualche tempo fa, Salvatore era giunto a Piazza Mercato in auto con suo padre per comprare un paio di scarpe da ginnastica. Il genitore stava parcheggiando il veicolo, un attimo di distrazione e di Salvatore più nessuna traccia. Il 27enne si è allontanato, ma non se ne comprende il motivo, né tantomeno dove si sia diretto.