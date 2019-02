Annuncio

Annuncio

Una tragedia della montagna si è verificata intorno alle ore 14:15 di oggi in Svizzera, precisamente sulla pista di Plaine-Morte, a Crans-Montana. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa nazionali ed internazionali, una valanga si è staccata improvvisamente dal monte, e ha travolto un gruppo di sciatori. Non si sa, al momento, quante persone ci fossero sul luogo del fatto.

Quello che è dato sapere, al momento, è che i soccorsi sono già sul posto e stanno tentando di estrarre gli sciatori da sotto la coltre bianca. I soccorritori sperano in un esito positivo della vicenda.

Il rischio valanghe era basso

Nessuno si aspettava che un tranquillo pomeriggio di metà febbraio, potesse nuovamente trasformarsi in tragedia.

Annuncio

Inoltre, secondo quanto riferito dalla testata giornalistica on-line Meteoweb, il rischio valanghe era a livello 2, su una scala di 5. Quindi non proprio altissimo. Che una valanga colpisca una pista da sci è un'episodio abbastanza raro, ma purtroppo può capitare.

Generalmente siamo abituati a sentire parlare di episodi simili in zone in cui non vi è nessun percorso sciistico segnalato, chiamati appunto fuori pista. Non si conosce la nazionalità delle persone rimaste coinvolte nell'incidente. La località in cui è avvenuto l'incidente si trova nel Canton Vallese, una delle regioni in cui è appunto suddivisa la nazione elvetica. Situata a circa 3000 metri di altezza, la Plaine-Morte è una delle stazioni di sci più frequentate della zona, molto frequentata poi in questi giorni, in cui le scuole sono chiuse.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ieri un altro incidente mortale a Cogne

Purtroppo, non si tratta dell'unico episodio del genere capitato di recente in montagna. Quest'anno, anche nel nostro Paese, si sono verificati tantissimi incidenti mortali sulle piste da sci, come quanto accaduto ieri a Cogne (Aosta), dove una 13enne è deceduta a seguito di una caduta dagli sci. La ragazzina, secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, ha perso il controllo dei suoi attrezzi sportivi, ed è andata a sbattere contro un albero. Stava sciando con la sorella e il maestro. L'assurdo episodio ha sconvolto i familiari della ragazza, che ora sono supportati da un team di psicologi.

E negli ultimi giorni è deceduta anche la madre della piccola Emily, la bimba morta il 4 gennaio scorso sulle piste del Corno del Renon.

Annuncio

La donna era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Modena.