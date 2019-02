Annuncio

Una vicenda che sarebbe potuta essere una tragedia, ma che invece si è trasformata in una gioia per una ragazza di Manchester di appena 18 anni. Ebony Stevenson, infatti, una studentessa, era andata a scuola lamentando un fortissimo dolore alla testa. Da quel momento in poi, era il dicembre scorso, però, la ragazza è finita in coma farmacologico per quattro giorni e quando si è risvegliata si è ritrovata ad essere una giovane madre. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, infatti, non era a conoscenza della sua gravidanza, durante tutto il periodo aveva avuto un ciclo mestruale regolare e non aveva sviluppato neanche la pancia che una donna incinta normalmente ha. Secondo quanto affermato dai medici, la diciottenne soffre dell'uterus didelphys: la donna avrebbe due uteri.

Regno Unito: entra in coma dopo un forte mal di testa, quando si sveglia si ritrova madre a 18 anni

Stando a quanto riferisce, tra gli altri, il sito in questione, Ebony non aveva la minima percezione di poter essere incinta. Invece, dopo essere finita in coma, al risveglio si è ritrovata madre della bellissima Elodie. La diciottenne ha raccontato la sua vicenda al Sun, spiegando che svegliarsi da un coma farmacologico e sentirsi dire che era incinta e di aver messo alla luce una creatura, è stato veramente travolgente e incontrare la sua bambina del tutto inaspettata è stato surreale. La donna ha raccontato che la sua intenzione era quella di non avere un figlio per almeno altri 10 anni e che mai aveva immaginato una situazione del genere. Dagli accertamenti medici è venuto fuori che Ebony è affetta da una patologia rarissima che le avrebbe causato lo sviluppo di due uteri.

Le parole di Ebony a poche settimane dalla nascita della sua bambina

Secondo i medici la nascita di Elodie è da considerarsi quasi come un miracolo, in quanto chi soffre della patologia di cui soffre anche Ebony solitamente lotta per concepire e per portare a termine la gravidanza. Il tutto sarebbe cominciato a seguito del mal di testa lamentato dalla ragazza. Sua madre, a quel punto, ha subito chiamato i soccorsi e, a causa di alcune complicazioni, i dottori hanno deciso di sottoporla al parto cesareo per far nascere al più presto la piccola Elodie. La giovane ha concluso la sua intervista al Sun dicendo che. pur non sapendo di essere incinta e pur non avendo avuto il tempo di rendersi conto, non cambierebbe mai ciò che le è accaduto per nulla al mondo.