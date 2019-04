Quello che doveva essere un viaggio tranquillo per vedere una partita di calcio di Serie B, si è improvvisamente trasformato in un incubo per alcuni tifosi del Brescia che erano diretti a Lecce, dove era appunto in programma ieri sera, alle 21:00, la sfida tra i salentini e i lombardi.

Ad un certo punto, intorno alle 18:30, mentre i bus bresciani erano fermi nel traffico sulla Ss 16, all'altezza del quartiere barese Poggiofranco, alcuni tifosi del Bari sono sbucati all'improvviso e hanno aggredito i bresciani.

Probabilmente i supporter della squadra biancorossa hanno riconosciuto gli avversari dei salentini. Gli aggressori potrebbero essere degli ultras baresi, almeno così riporta il Quotidiano di Puglia.

Lecce e Bari ieri hanno vinto

Quanto accaduto ieri pomeriggio ha sicuramente rovinato una bella giornata di sport per entrambe le tifoserie pugliesi. I biancorossi infatti hanno vinto con la Rotonda per 2-1, in casa, e hanno conquistato la Serie C, mentre i salentini hanno superato per 1-0 proprio il Brescia, acquisendo tre punti fondamentali per la corsa alla promozione diretta in Serie A.

Qualcosa però è andato decisamente storto, e nessuno si aspettava una violenta sassaiola, proprio quando mancavano un centinaio di chilometri per raggiungere il capoluogo di provincia salentino. Purtroppo, nella baraonda, è rimasto ferito un 50enne bresciano, il quale è stato trasportato immediatamente in ospedale da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Fortuna ha voluto che proprio nel momento in cui i tifosi baresi sono entrati in azione si sia trovata a passare di lì una pattuglia dei Carabinieri.

Pare che i bresciani abbiano deciso di reagire perché si sono sentiti attaccati. Bisogna chiarire ancora le cause che hanno portato al ferimento del tifoso lombardo, alcuni testimoni avrebbero dichiarato che lo stesso sia stato investito da un'automobile.

Baresi dileguati

Subito dopo aver seminato il panico, gli ultras baresi si sarebbero dileguati. I bus bresciani sono ripartiti poi per Lecce, senza il tifoso rimasto ferito. Gli inquirenti hanno proceduto ai rilievi del caso, la Digos di Bari si sta occupando del caso, e non è escluso che già nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potrebbero emergere ulteriori elementi utili a rintracciare gli autori del misfatto.

Non è la prima volta che accade un episodio simile, ad esempio precisamente il 31 marzo scorso, sempre sulla Ss 16 alle porte di Lecce, furono alcuni salentini, probabilmente per una "vendetta sportiva", a prendere a sassate il bus dei tifosi del Pescara. Anche una tale circostanza ci fu tanta paura, soprattutto tra gli automobilisti di passaggio, che all'improvviso videro sbucare dai lati della carreggiata gli ultras armati di tutto punto, addirittura non solo con le pietre, ma anche con mazze e razzi.

Il mezzo preso di mira subì numerosi danni.