Ha deciso di fare infuriare moltissimi cittadini italiani con l'ultimo scatto pubblicato sui social network. La protagonista di questa trovata geniale è Raffaella Parvolo, che si è immortalata mentre teneva in mano quella che a suo dire era la tessera (o card) per ricevere il reddito di cittadinanza aggiungendo una frase piuttosto eloquente e che ha suscitato numerose polemiche. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, si tratta di un personaggio piuttosto noto nel mondo dei social network da quando si è autodichiarata la sosia della showgirl Raffaella Fico.

Nell'ultimo post ha deciso di mostrarsi assieme al suo immancabile compagno con in mano entrambi due card, esultando in maniera abbastanza provocatoria: 'Alla faccia di chi va a lavorare per mille euro al mese', in questo si sostanziava il messaggio pubblicato. Peccato che, però, si trattasse soltanto di una fake news perché tra le mani non avevano la tessera per il reddito di cittadinanza ma bensì due semplici Postepay.

Il post di Raffaella Parvolo sul reddito di cittadinanza fa infuriare il web: ma si tratta di uno scherzo

All'interno del post pubblicato su Facebook, Raffaella Parvolo ha continuato a scrivere dicendo che chi gode del reddito di cittadinanza lo fa alla faccia di chi invece quotidianamente pulisce i bagni o di chi raccoglie le arance nei campi oppure di chi si prende cura delle pecore.

La donna ha commentato scrivendo che per lei e il suo compagno è una giornata Santa in quanto sono diventati dei turisti per sempre, specificando che d'ora in avanti potranno andare in ferie e acquistare una nuova abitazione grazie al Movimento Cinque Stelle. "Baci sparsi dalla donna più seguita e amata d'Italia", così ha concluso il suo messaggio che ha fatto molto scalpore nelle ore successive alla pubblicazione.

I commenti di chi si è accorto dello scherzo

Pur essendo un personaggio noto che ha trovato molta visibilità sui social network e che generalmente pubblica post satirici, non tutti sono riusciti a capire la sua ironia sul reddito di cittadinanza provocando reazioni anche molto pesanti da parte di chi non ha guardato con occhi molto attenti la fotografia pubblicata.

Infatti, tra i tantissimi commenti apparsi, c'è anche chi ha fatto notare un dettaglio assolutamente non trascurabile: "Peccato che quella sia una normalissima Postepay e non la card del reddito di cittadinanza". Un altro utente, invece, ha scritto che la tessera è circuito MasterCard mentre le due fotografate sono circuito Visa. Smascherati, dunque, ma probabilmente dopo essere riusciti nel loro intento: far credere a tutti di aver ricevuto il reddito di cittadinanza.