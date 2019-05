Un fuorionda di Silvio Berlusconi a ''Quarta Repubblica'' di Nicola Porro si rivela un tombeur de femmes. L'ex premier prima dell'era monti rivela prestazioni "fisiche" da capogiro che fanno sbottare la platea in un fragoroso boato.

Silvio Berlusconi e le sue prestazioni 'superlative' con le donne

Ipse dixit.

Pubblicità

Pubblicità

Che il Silvio nazionale avesse il debole per il gentil sesso era chiaro da tempo. Contornato da donne bellissime, talvolta molto più giovani di lui, Silvio Berlusconi non ha mai fatto mistero di amare le donne. Un amore più volte ostentato che ha finito per portarlo nelle aule di tribunale.

Lui, però, non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare il suo harem. Sebbene la sua attuale compagna, Francesca Pascale, sia ormai da tempo insieme a Silvio, il politico italiano non ha perso il suo spirito da showman in fatto di donne.

Berlusconi, piccante fuorionda da Nicola Porro: 'Me ne facevo sei per notte'

Così, il leader di Forza Italia è stato "colto in flagrante" con un'affermazione inaudita che ha sconcertato in molti. In un fuorionda della trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro, Silvio Berlusconi si è lasciato andare ad una goliardica confessione. "Me ne facevo sei per notte, eh..." ha dichiarato il politico, facendo sgranare gli occhi a molti presenti. Non pago, ha poi chiosato: "Ora, invece, non ci crederete... ma dopo la terza mi addormento".

Pubblicità

La 'piccante' confessione di Silvio Berlusconi a 'Quarta Repubblica'

Il conduttore della trasmissione, Nicola Porro, incalza: "Presidente, che cosa fa Lei all'una di notte?". Silvio Berlusconi accetta la provocazione e risponde al volo senza alcuna esitazione: ‘'La prima delle tre!".

Poi, la frecciatina di noia Politica verso i due vice premier dell'attuale Governo. "Quando sono stanco di vedere Salvini e Di Maio in tv, cambio canale e mi concentro sulle aste di quadri" aggiunge l'ex premier nel 2011.

E pare che, quando ne veda uno di suo gradimento, lo acquisti senza troppi ripensamenti.

Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio e la battuta osé di Silvio Berlusconi ha riportato alla mente vecchie storie. Tra olgettine, bunga-bunga, "papy" e letture di grandi classici greci a sfondo sessuale, il leader di Forza Italia non sembra essere cambiato.

In attesa, intanto, di vedere il risultato elettorale delle prossime tornate di voto, Berlusconi a 82 anni consola con la sua fiamma poco più che trentenne, Francesa Pascale.

Pubblicità

Non è dato di sapere quanto la donna abbia apprezzato le ultime dichiarazioni del celeberrimo compagno. E forse non interessa neppure più di tanto. Lei si è sempre detta innamorata follemente di Silvio. Del resto, l'amore non guarda in faccia nessuno tanto che il mito dei due cuori e una capanna mantiene inalterato il suo fascino ancora oggi.