Poche ore fa in Calabria una donna si è gettata dal balcone della sua abitazione ed è deceduta. Al momento le notizie che giungono sono molto frammentarie: si sa però che la vittima è un'anziana. Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno cercato di fare di tutto per rianimarla, purtroppo però ogni tentativo è stato inutile. Le forze dell'ordine che sono giunti nei pressi dell'abitazione stanno cercando di ricostruire al meglio l'accaduto. Sempre in Calabria un'altra anziana è morta carbonizzata dentro casa a causa di una stufa.

Calabria, si toglie la vita gettandosi da un balcone. (foto di repertorio)

Calabria, donna si lancia dal balcone della sua abitazione e muore

Nella giornata di oggi sabato 11 maggio, una donna di 90 anni di cui al momento sono state rese note solo le iniziali del suo nome P.R, si è gettata dal balcone del suo appartamento situato nel comune di Catanzaro in viale Brutium. Dalle prime informazioni che giungono, sembrerebbe che alcuni passanti che stavano transitando nei pressi dell'abitazione si fossero resi conto di quello che stava per accadere e per questo motivo hanno cercato per diversi minuti di farla dissuadere dal commettere il tragico gesto.

Purtroppo, però, è stato tutto inutile. La 90enne, infatti, ha scavalcato la balaustra del balcone gettandosi nel vuoto e dopo un volo di diversi metri di altezza si è schiantata tragicamente al suolo. Le persone che hanno assistito alla macabra scena hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118, che si sono recati tempestivamente sul luogo e hanno cercato di fare il possibile per riuscire a rianimarla. Ogni tentativo effettuato per salvarla è risultato essere però inutile.

I sanitari ne hanno quindi potuto constatare solo l'avvenuto decesso. Sul posto si sono recati anche le forze dell'ordine che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso per poter stabilire i motivi che l'hanno spinta a commettere questo terribile gesto. Nelle prossime ore si dovrebbero avere comunque maggiori informazioni sulla terribile tragedia.

Altra anziana muore ustionata dentro casa in provincia di Catanzaro

Sempre in provincia di Catanzaro, un'anziana è morta carbonizzata a causa di una stufa.

La vicenda si è verificata nella giornata di giovedì 9 maggio nel comune di Cenadi. Dalle ultime informazioni che giungono sembrerebbe che la donna avesse 99 anni e sarebbe morta per le gravissime ustioni riportate a causa delle fiamme generate da un contatto troppo ravvicinato con una stufa. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per riuscire a salvarla e i carabinieri della compagnia di Catanzaro. Sul posto anche il medico legale per i rilievi del caso.