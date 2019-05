Tragedia quella che si è verificata ieri pomeriggio a Bari, precisamente al Policlinico "Umberto I", dove un piccolo bimbo di nazionalità tedesca di soli 2 anni è arrivato ormai privo di vita accompagnato dai suoi genitori. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il piccolo era stato già visitato dai sanitari a Berlino, capitale tedesca, e i medici avevano riscontrato una generica malattia virale, che, comunque, non sarebbe stata grave.

La famiglia aveva previsto un viaggio in Puglia che si è svolto come già stabilito. Nessuno poteva immaginare che, di lì a poco tempo, si sarebbe verificato il dramma. A quanto pare le condizioni del bimbo sono peggiorate proprio durante il volo: una volta atterrati nel capoluogo pugliese, dopo una sosta a Santo Spirito, un medico italiano ha consigliato alla famigliola tedesca di recarsi d'urgenza presso il nosocomio pediatrico barese, il "Giovanni XXIII".

Bari, bimbo tedesco di due anni muore in Puglia dopo viaggio da Berlino: si indaga

Il bimbo è spirato durante il tragitto

Da Santo Spirito è cominciata una disperata corsa verso l'ospedale indicato dal medico barese, ma purtroppo le condizioni del bimbo si sarebbero aggravate molto velocemente. Per strada, la coppia tedesca ha anche incontrato un'autoambulanza, che, però, non era del 118 e quindi il personale del mezzo di soccorso si è rivolto al servizio di emergenza per il trasporto al Policlinico. Purtroppo, il piccolo aveva già perso conoscenza.

Una volta arrivato all'ospedale barese i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo, le cui generalità ovviamente, unitamente a quelle della famiglia, non sono state diffuse. Sul caso adesso vogliono vederci chiaro gli inquirenti: infatti la Procura di Bari ha aperto un fascicolo di indagine, e ha incaricato un medico legale di svolgere l'autopsia sulla salma del bimbo, questo in modo da chiarire una volta per tutte le cause del decesso del piccolo. L'esame autoptico dovrebbe essere svolto nella giornata odierna, per cui si aspettano a breve i risultati.

Un viaggio terminato in dramma

I genitori ovviamente non si aspettavano che il loro bimbo spirasse così all'improvviso durante quella che doveva essere una vacanza in Italia. Una delle soste previste dalla famiglia era, prima di Santo Spirito, Vieste, località situata sul Gargano, nel foggiano. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo brutto episodio, che ancora una volta vede vittima una tenera creatura.

Anche i genitori ovviamente vogliono conoscere le reali cause della morte del loro figlioletto, che aveva anche febbre alta, forse (ma questo sarà l'inchiesta ad accertarlo) causata da una broncopolmonite. I genitori sono ovviamente rimasti sconvolti da quanto accaduto, nessuno inoltre sarebbe stato ancora iscritto nel registro degli indagati.