Una terribile tragedia si è verificata in Malesia, precisamente nella città di Kuching, dove una 16enne del posto ha chiesto su Instagram ai suoi follower se dovesse vivere o morire. Secondo quanto riporta la stampa locale, il 69% delle persone che hanno risposto al sondaggio lanciato dalla ragazzina lo avrebbe fatto in maniera positiva, per cui la stessa ha dato il via al suo folle piano: è salita sul tetto del palazzo in cui viveva con la sua famiglia e si è buttata di sotto.

Pubblicità

Pubblicità

Un dramma che ha scioccato tutto il Paese. Adesso chi ha risposto "si" al sondaggio rischia davvero grosso, e molte persone potrebbero essere accusate di istigazione al suicidio. Il 31% degli utenti ha, fortunatamente, risposto in maniera negativa.

Si doveva scegliere tra D e L (Death or Life)

La ragazzina ha cominciato il suo sondaggio con una frase in cui annunciava di essere stanca di vivere. Subito sotto la frase c'erano scritte due lettere, D ed L, e cliccando su queste ultime la gente avrebbe espresso il suo parere.

Malesia, lancia il sondaggio su Instagram: 'Devo morire?', vince il Sì, 16enne si uccide

La lettera D significa Death, che tradotto in italiano vuol dire morte, mentre la L è quella di Life, che come ben si sa vuol dire vita. Per cui molta gente ha cliccato la prima opzione. A trovare il corpo senza vita della 16enne è stato suo fratello. La giovane ha fatto un volo di moltissimi metri ed è finita sull'asfalto. I soccorsi, giunti comunque nell'immediatezza dei fatti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Pubblicità

Sul posto si è anche recata la polizia, che ha eseguito tutti i rilievi del caso. Sotto choc ovviamente i genitori della 16enne, che non pensavano che la loro figlia potesse compiere un gesto così assurdo.

Il Ministro della Gioventù parla di problema nazionale

Sulla vicenda non si sono fatte attendere le reazioni della politica, in particolare quelle del Ministro della Gioventù della Malesia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, il quale ha affermato che davanti a fatti del genere c'è bisogno di una seria discussione a livello nazionale.

Non è la prima volta, infatti, che nel Paese capita un fatto di questo tipo e, per questo, il Ministro ha parlato di un problema che attanaglierebbe molti giovani. Proprio lo scorso febbraio, Instagram aveva tolto delle immagini scioccanti legate proprio all'autolesionismo, questo in seguito al decesso di una 14enne originaria dell'Inghilterra. Adesso le autorità vogliono capire comunque se questa tragedia potesse essere evitata in qualche modo. Sicuramente nei prossimi giorni si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa triste vicenda.

Pubblicità

La notizia di quanto accaduto in Malesia ha fatto immediatamente il giro del mondo, destando sconcerto e incredulità.