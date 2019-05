La strana vicenda si è verificata nel Massachussets, quando un uomo ritornando nella sua abitazione è rimasto letteralmente di sasso, trovando la porta di casa aperta. Il suo stupore, però, è cresciuto a dismisura una volta entrato all'interno dell'appartamento. Nat Roman, questo il nome del protagonista di questo surreale accadimento, si aspettava di ritrovare la casa messa a soqquadro, oggetti rubati e soldi che mancavano, ma così invece non è stato.

Con grande meraviglia ha infatti constatato che all'interno dell'appartamento non mancava nulla e che invece casa sua era incredibilmente e completamente pulita, profumata e perfettamente in ordine. Ovviamente, l'interessato ha iniziato a cercare qualche indizio che potesse riportare all'artefice di questo gesto.

Il racconto divertente del protagonista alla NBC News

A raccontare la bizzarra vicenda è stato proprio Nat, un uomo di 44 anni che vive nel Massachussets con il figlio e che è stato intervistato dalla NBC News.

L'uomo ha rivelato di essere uscito di casa, come ogni mattina, per andare ad accompagnare il figlio nell'istituto scolastico che frequenta. Tutto sembrava procedere tranquillamente come di consueto, ma una volta rientrato in casa ha notato che la porta non era chiusa a chiave e si è subito allarmato. Con suo grande stupore è entrato ed ha ritrovato tutto pulito, tranne che la cucina.

L'uomo ha rivelato di essersi molto preoccupato una volta rientrato nell'abitazione, perché non sapeva cosa aspettarsi.

'Ho trovato letti rifatti, pavimenti ripassati dall'aspirapolvere, bagni super puliti e nessun messaggio che potesse far intendere qualcosa' dichiara Nat. Non è finita quì, perchè il signore ha ritrovato anche una piccola sorpresa: un origami a forma di rosa sulla carta igienica, per rendere l'ambiente più accogliente.

Le supposizioni di Nat

Il protagonista dell'episodio ha provato a dare una spiegazione a quanto di bizzarro accaduto all'interno di casa sua.

Secondo la sua ipotesi, scritta in un post all'interno del suo profilo Facebook, un servizio di pulizia potrebbe aver sbagliato sia il posto che l'appartamento da dover pulire. 'Magari sono riusciti ad entrare in casa perchè avevo dimenticato di chiudere la porta con la chiave' racconta l'uomo.

Ovviamente, la vicenda ha destato parecchio stupore ed ilarità, ma non solo. La notizia si è infatti diffusa sul web e molti sono stati i commenti ironici da parte delle persone che hanno letto la notizia.

Ad esempio, c'è chi scrive le seguenti parole: 'Spero che le forze dell'ordine possano trovare il sospettato, in modo tale da chiedergli se per domani è libero e può passare a casa mia'.