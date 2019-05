Il mondo dello spettacolo degli Stati Uniiti, e non solo, è in lutto per la morte del noto attore di Broadway Harlan Bengel, di 45 anni. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, l'artista ha deciso di farla finita e si è impiccato ad un ponte di Central Park, il principale polmone verde della "Grande Mela". A fare la macabra scoperta ieri è stato un passante, il quale alla vista del corpo dell'uomo impiccato ha chiamato immediatamente il numero per le emergenze, il 911 appunto.

New York, attore di Broadway si suicida impiccandosi sotto ad un ponte a Central Park

Purtroppo, nonostante i sanitari si siano precipitati nell'immediatezza dei fatti sul posto, per Bengel non c'era più niente da fare. Prima di compire il folle gesto la vittima avrebbe anche lasciato un bigliettino, trovato nelle tasche dei suoi pantaloni, in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa assurda decisione.

Aveva problemi psichici

La testata giornalistica italiana on-line, Leggo, che cita fonti locali, riferisce che l'uomo aveva problemi psichici.

Ovviamente nulla faceva presagire che il soggetto potesse suicidarsi. Il testimone che ha trovato il cadavere dell'uomo ha raccontato che ha visto una lunga corda di colore arancione, la testa dell'uomo era coperta con un sacco di plastica. Si sarebbe impiccato proprio a ridosso della ringhiera di uno dei ponti che sono presenti a Central Park. L'attore è noto per aver recitato in numerose pellicole e serie TV, come ad esempio "War Horse", e il famoso "Fantasma dell'Opera".

Viveva in un appartamento situato a Washington Heights. L'autorità giudiziaria newyorkese ha deciso che sul corpo dell'uomo verrà effettuata un'autopsia, questo in modo da chiarire definitivamente le cause del decesso dell'artista. La notizia non è stata diffusa immediatamente dalle autorità, ma solo dopo molte ore si è venuti a conoscenza della tragedia in questione.

Altri suicidi a Central Park

Non è la prima volta che una dramma simile si verifica a New York nello stesso parco del fatto di cronaca di ieri.

Nel 2018 un'altra persona decise di togliersi la vita: in quel caso la vittima non era un Vip, ma un normale ragazzo di 22 anni, che fu trovato esanime vicino ad una panchina con una cintura avvolta al collo. Quattro anni prima uno studente universitario originario del Bangladesh, sempre nella stessa zona del parco, decise di farla finita annegando in uno dei laghetti del polmone verde sito nell'Upper West Side newyorkese.

Intanto la tragedia di Bengel ha sconvolto sia i famigliari dell'attore, che tutti i suoi colleghi.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari sul suicidio in questione.