Una assurda tragedia familiare si è verificata questa mattina a Mazara del Vallo, nel trapanese, dove un uomo di 43 anni, disoccupato, Guglielmo Norrito, ha accoltellato la moglie con ben 55 fendenti, queste almeno le prime stime degli inquirenti. Tutto sarebbe nato nel corso di una furibonda lite tra i due, per motivi che sono ancora tutti da chiarire. La donna è stata colpita con violenza al collo, precisamente nella zona della giugulare. L'uomo ha poi chiamato la sorella, dicendo di aver ucciso la donna.

Immediatamente sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno trovato la moglie dell'uomo in una pozza di sangue. All'arrivo dei sanitari la donna non era deceduta, ma secondo le ultime notizie che arrivano dalla Sicilia la stessa sarebbe in gravissime condizioni. Il Giornale di Sicilia riferisce che la donna è addirittura in fin di vita. Lui ha poi fatto perdere le sue tracce per diverso tempo, e ha tentato il suicidio gettandosi da un ponte alto 10 metri: fortunatamente è vivo, ma è stato arrestato dai Carabinieri. Si trova al momento piantonato a vista dai militari in ospedale.

Auto ritrovata sulla A29

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica on-line, Leggo, la vettura di Norrito è stata trovata su un cavalcavia, con il motore ancora acceso, sul tratto autostradale della A29 Palermo-Mazara del Vallo. Dell'uomo ovviamente non c'era traccia, in quanto come detto ha provato a suicidarsi gettandosi dallo stesso cavalcavia. Nonostante il brutto volo di una decina di metri, l'uomo è sopravvissuto all'impatto con il suolo. Lui si trova all'ospedale di Mazara del Vallo, mentre la moglie al Civico di Palermo.

Qui i medici stanno facendo veramente di tutto per potergli salvare la vita, e sottoporranno la donna ad un delicato intervento chirurgico, questo in modo da ricostruire la giugulare, a quanto pare gravemente danneggiata dai colpi inflitti dall'uomo.

Mazara sconvolta

La notizia del dramma si è immediatamente diffusa nella cittadina siciliana, lasciando tutti davvero increduli. Questa mattina sembrava una giornata come tante altre, ma all'improvviso la tranquillità è stata rotta dalle sirene delle ambulanze e dei Carabinieri, che hanno raggiunto il luogo del fatto di cronaca.

Tutti hanno capito che qualcosa di serio era successo ed infatti era proprio così. Non è ovviamente la prima volta che succede un episodio del genere, e purtroppo non sarà neanche l'ultima. Ad esempio, proprio nel giorno di Pasquetta, a Salerno un infermiere di 64 anni ha accoltellato per strada la sua ex amante, una donna di 38 anni e originaria della Romania. La vittima fu ferita gravemente al petto, l'uomo e la donna avevano interrotto la loro relazione, e come spesso accade forse lui non ha accettato questa situazione.