Un'altra grave vicenda, riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente nel comune di Castello di Godego. La causa, purtroppo, è tra quelle sempre più ricorrenti: un tumore, considerata oramai la malattia del secolo. La vittima è un ragazzino di appena quattordici anni, Samuele Vispo, che si è spento nella giornata di mercoledì 1 maggio, sconvolgendo la sua intera famiglia che gli è sempre stata vicina e tutta la comunità del comune nel quale viveva.

Samuele more a 14 anni (foto repertorio)

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il giovane è stato stroncato da un cancro contro il quale combatteva oramai da più di un anno, cominciato con un semplice e banale dolore alla gamba che poco dopo ha portato alla drammatica scoperta di essere stato colpito dal tumore.

Tragedia a Treviso: muore a 14 anni per un tumore alla gamba

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, l'incubo di Samuele è cominciato esattamente nel mese di aprile del 2018.

Il ragazzo lamentava un dolore continuo ad una gamba, tanto da convincere i genitori ad effettuare degli accertamenti medici. Purtroppo, quel fastidioso malessere era in realtà qualcosa di ben più grave. La diagnosi è stata infatti scioccante: un tumore. Da quel momento in poi, il quattordicenne ha tentato di combattere quel male girando tra diverse strutture d'Italia. Da Padova a Milano, fino ad arrivare addirittura a Marsiglia, in Francia, per sottoporsi ad una terapia sperimentale.

Tutto vano, però, perché nelle scorse ore si è dovuto inesorabilmente arrendere, nonostante non sia mai stato lasciato da solo da parte di sua mamma Nadia, papà Roberto, dei suoi nonni e dei suoi zii.

Il messaggio di vicinanza e cordoglio da parte della società di calcio nella quale giocava

Il giovane Samuele Vispo era un giovane calciatore che giocava con la squadra Godigese Calcio, società che l'ha voluto subito ricordare con un messaggio di cordoglio per la sua prematura scomparsa, firmato dal presidente del club Ivano Santi.

Nel comunicato si legge come tutta la società si stia stringendo attorno alla famiglia del giovane ragazzo facendo le più sentite condoglianze ai suoi cari. Nella giornata di sabato 4 maggio, alle ore 15.00, presso la chiesa Parrocchiale Castello di Godego, saranno celebrati i funerali del giovane, mentre nella serata di venerdì 3 maggio è stato recitato un rosario in suo onore al quale in molti hanno preso parte. Per volontà della sua famiglia, le offerte che verranno raccolte nel corso della funzione funebre saranno devolute nei confronti dell'oratorio parrocchiale che Samuele ha sempre frequentato fin da quando era piccolo.