UK, diretto a Roma per vedere il Papa: sbaglia con il navigatore e arriva in Germania

Quella che arriva dalla Germania, e precisamente da Rom, una piccola comunità rurale situata vicino Colonia, è una storia che davvero dell'incredibile. Secondo quanto riporta la stampa internazionale infatti, in particolare il quotidiano britannico Mirror, sulle sue pagine online, un anziano di nazionalità inglese di 81 anni, è giunto in città convinto di essere arrivato a Roma, in Italia.

Da subito però si è accorto che qualcosa non quadrava, in quanto mancavano punti di riferimento come ad esempio il Colosseo, o la stessa piazza San Pietro. L'errore sarebbe stato fatto proprio alla partenza da Newcastle, città d'origine dell'81enne, che sul navigatore della sua Jaguar avrebbe scritto "Rom" al posto di "Rome", in inglese. Il navigatore quindi, ricevute le coordinate, lo ha condotto nella piccola cittadina tedesca.

Lui è di origini italiane

Secondo quanto riferito dai principali media internazionali, il soggetto in questione è originario proprio dell'Italia.

Voleva fare un viaggio nel nostro Paese proprio per vedere il Papa, come già detto in apertura, ma anche per andare a trovare quattro fratelli e tre sorelle che vivono proprio in Italia. Nella Capitale l'uomo avrebbe anche un'abitazione, secondo quanto riferito dalla testata giornalistica online, Leggo. Grande è stato il suo stupore quando, sceso dalla vettura per chiedere informazioni, ha capito di aver deviato il percorso previsto di circa 1.500 chilometri.

Quella cittadina tedesca non era assolutamente la grande metropoli italiana. Oltre al danno, è il caso di dire in questo caso, anche la beffa, in quanto l'anziano avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano della Jaguar, e la sua auto sarebbe finita addirittura sul cartello che indica l'ingresso nella cittadina, Rom appunto, abbattendolo. L'uomo era davvero spaesato, e per lui non deve essere stata affatto un'esperienza piacevole, anche se ai più potrebbe far sorridere. Certo non capita tutti i giorni che una persona sbagli di tantissimi chilometri l'itinerario del suo viaggio.

L'uomo dichiara: 'Il cuore mi ha detto che sarei dovuto andare per l'ultima volta'

A quanto pare l'81enne veniva spesso nel nostro Paese, ogni anno, ma questa volta il cuore gli aveva detto che doveva andarci almeno per l'ultima volta. Il desiderio di vedere le meraviglie di Roma, incluso il Vaticano e il Santo Padre era davvero tanta. Purtroppo un imprevisto ha cambiato i suoi piani del viaggio. I genitori dell'uomo tra l'altro sono deceduti, sua madre aveva 95 anni quando è spirata.

La vicenda in questione è diventata immediatamente virale sui social non appena è apparsa sui principali media internazionali.