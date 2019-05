Un episodio da brivido si è verificato in Oklahoma, negli Stati Uniti. Un uomo è stato assalito da un serpente in pieno viso dopo aver aperto l'uscio di casa, e il tutto è stato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza posta al di sopra della porta. L'uomo si è poi recato immediatamente nell'ospedale più vicino per verificare le sue condizioni e per avere la certezza che il serpente non fosse pericoloso. Il serpente fortunatamente non era velenoso, e la vittima se l'è cavata con una medicazione, un ciclo di antibiotici e tanta paura e adrenalina. Il serpente è stato poi ucciso da un vicino di casa del ferito e che ha trovato l'animale nel suo giardino.

Jerel Heywood, questo il nome del protagonista della vicenda, ha aperto la porta di casa e non appena abbassata la maniglia dell'uscio si è ritrovato faccia a faccia con un serpente, letteralmente. Il rettile lo ha attaccato infliggendogli un morso in pieno volto, vicino ad un occhio. Una vicenda davvero terribile, una vera e propria vicenda a sfondo horror, ma che almeno si è risolta con un nulla di fatto per la vittima.

Spaventato per la possibilità che quanto avvenuto potesse avere delle ripercussioni sulla sua salute, il ragazzo si è immediatamente avviato verso l'ospedale più vicino alla sua abitazione per essere sottoposto a cure adeguate. La scena inquietante è stata ripresa con una telecamera di videosorveglianza installata sopra la porta della casa dell'uomo che, per correre verso l'ospedale, ha comprensibilmente ignorato il serpente: il rettile, dopo l'attacco, si è diretto verso il giardino dell'abitazione, dove un vicino lo ha individuato e ucciso colpendolo a martellate.

La vittima del morso non è in pericolo di vita

Secondo quanto riporta il sito web Dagospia, Jerel Heywood ha rilasciato una intervista in cui ha espresso tutta la sua ansia per il fatto accaduto. “L'unica cosa a cui ho pensato era correre in ospedale per farmi visitare” ha detto, aggiungendo di non aver visto bene il serpente tanto da non essere certo se gli avesse iniettato o meno del veleno, ma in seguito è stato appurato che il rettile non era velenoso.

I medici dell'ospedale a cui si è rivolto lo hanno medicato e sottoposto ad una terapia a base di antibiotici per prevenire la possibilità di infezione: la vittima tutto sommato sta bene, ha soltanto provato tanta paura.