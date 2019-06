Si è sfiorata la tragedia nelle scorse ore a Brindisi, dove un ragazzo di 27 anni ha usato violenza nei confronti di una giovane brindisina, che era la sua compagna e aveva 22 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale, i due si trovavano in macchina e stavano avendo una accesa discussione. All'improvviso il ragazzo avrebbe sferrato un violentissimo pugno nei confronti della giovane, rompendogli il naso. Poi con ulteriori colpi le avrebbe anche fratturato lo zigomo.

Pubblicità

Pubblicità

Fortunatamente la ragazza è riuscita a scendere dalla macchina e a chiedere aiuto. In quel momento si trovava a passare sul posto un'automobilista, che non ha esitato a caricare la giovane in macchina e a portarla presso l'ospedale "Antonio Perrino", dove i medici l'hanno curata dandole una prognosi di tre settimane.

Giovane denunciato

A questo punto sono stati i sanitari ad allertare i carabinieri della stazione di Brindisi Centro, che hanno raggiunto il ragazzo denunciandolo a piede libero per lesioni personali e minacce.

Quando la ragazza è riuscita a scappare dall'abitacolo era visibilmente sotto shock, questo perché in primis non si aspettava la brutale reazione del compagno ma anche per la tantissima paura provata mentre il fidanzato le alzava le mani. Al giovane adesso saranno applicate con tutta probabilità le relative misure previste dalla legge anti-stalking, come quella ad esempio che impedisce agli aggressori delle donne di avvicinarsi ai luoghi da esse frequentati abitualmente.

Pubblicità

La ragazza sanguinava copiosamente dal naso quando l'automobilista l'ha carica in auto. Un episodio gravissimo questo accaduto a Brindisi, l'ennesimo che vede vittima una giovanissima ragazza, vittima di un altro uomo violento. Quello della violenza di genere è un fenomeno purtroppo in costante aumento, a cui le autorità prestano sempre la massima attenzione.

Tante tragedie

Purtroppo non sempre questi casi di cronaca hanno un lieto fine. Diverse volte le vittime delle aggressioni vengono barbaramente colpite dai loro uomini e non c'è la fanno a sopravvivere a causa delle gravi feriti e lesioni riportate.

In questo caso la giovane ha avuto i riflessi pronti per poter sfuggire all'aguzzino. Poco più di una settimana fa infatti, un'altra giovanissima ragazza è rimasta vittima di una vile aggressione del suo ex fidanzato a Povegliano, in provincia di Treviso. Anche in questo caso i due stavano litigando in macchina, poi il ragazzo ha sterzato bruscamente invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un'auto. Il violento impatto è costato la vita a Giuseppina Lo Brutto, una 69enne che stava tornando con il marito da una serata trascorsa in compagnia di alcuni amici: l'autore del misfatto è stato arrestato, mentre la sua ex ragazza è rimasta ferita ma non corre alcun pericolo di vita.