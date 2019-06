Il taglio con i palloncini o la tintura alla Nutella sono alcune delle specialità del "mago delle extension" Federico Lauri, meglio conosciuto con il nome d'arte di Federico Fashion Style, che a 29 anni è già un parrucchiere star: il ragazzo di Anzio è diventato l'hair stylist di dive quali Valeria Marini ed Alba Parietti, in poco tempo ha realizzato un piccolo 'impero' della bellezza aprendo saloni a Roma e Milano, ed è ormai una celebrità televisiva grazie a il Salone delle Meraviglie, il programma su Real Time che lo vede protagonista.

Ora, però, è finito nell'occhio del ciclone per via di uno scontrino di 3550 euro che una sua cliente ha reso pubblico divulgandolo sul web. In realtà, si tratta di una polemica vecchia: l'episodio risale allo scorso marzo, quando il coiffeur aveva preferito non rispondere. Ma ora che lo scontrino incriminato ha ripreso a girare sui social l'hair stylist ha deciso di parlare.

La youtuber contro Federico Fashion Style

La youtuber Chiara Facchetti lo scorso marzo è stata nel salone milanese di Federico Lauri in corso Como, per realizzare una videorecensione sul lavoro del parrucchiere utilizzando se stessa come "cavia".

Voleva rinnovare il suo hair style e risolvere un problema di capelli sottili e privi di volume. Per questo, oltre a shampoo, maschera ristrutturante, taglio e piega, shatoush, colore, riflessante, si è sottoposta a un trattamento molto costoso, l'extension. Si è fatta applicare 10 file di capelli veri, sapendo che il costo di ogni fila era di 300 euro. Il conto finale della giornata trascorsa al Salone delle Meraviglie è stato di 3550 euro.

La youtuber ha diffuso in Rete un video in cui ha immortalato alcuni dei momenti più significativi delle cinque ore trascorse dal parrucchiere.

Prima si è detta "supersoddisfatta" e ha definito le extension "spettacolari". Poi, ha mostrato lo scontrino, a suo dire l'unica nota dolente. "E' la prima volta nella mia vita che spendo così tanto dal parrucchiere, non mi è mai successo", ha reclamato. Però la youtuber ha ammesso che le extension sono riutilizzabili, dovrebbero durare anche un paio di anni e quindi il costo sarebbe ammortizzato nel tempo. Ha anche ammesso che il parrucchiere l'aveva informata sui prezzi prima di metterle i capelli aggiuntivi.

Ma nella parte finale del video, registrata a distanza di ore, ha lamentato che i capelli avrebbero perso l'effetto piega e il volume, ancor di più il giorno dopo. "Volevo investire nei capelli", ha detto, sostenendo di aver preferito spendere quella cifra importante per risolvere il suo problema con la chioma, rinunciando ad altri sfizi. Il video ha conquistato quasi un milione e mezzo di visualizzazioni.

Il coiffeur risponde alla polemica sui prezzi

"Pur di parlare di me, si inventano le peggio cose", ha tuonato la star dei capelli dopo che, a distanza di mesi, lo screenshot dello scontrino da 3550 euro sta di nuovo facendo il giro del web scatenando nuove polemiche.

Già in passato Federico è stato bersaglio di attacchi social da parte di clienti che lamentavano di aver speso nei suoi saloni per un refresh della propria chioma prezzi da capogiro: 400, 800 o anche 1000 euro.

Stavolta, tanti followers indignati hanno inviato all'hair stylist l'immagine dello scontrino rilasciato alla youtuber, accusandolo di praticare prezzi assurdi. "Lo ha fatto per aver più visualizzazioni sul suo canale", ha replicato il diretto interessato a Chiara Facchetti.

E poi, arrabbiato, ha aggiunto: "Qualcuno si sta divertendo, forse perché vogliono rovinarmi l'immagine, dicendo che un trattamento da me costa 3500 euro". Per fare chiarezza, Federico ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram.

Lauri ha spiegato che la lamentela sui prezzi dei suoi saloni è pretestuosa, è stata utile alla cliente per farsi pubblicità, ma il suo lavoro è inattaccabile perché il suo listino prezzi è pubblico. Ha spiegato che in tutti i suoi negozi ogni cliente appena arriva riceve una consulenza, quindi un preventivo di spesa in base al quale decide liberamente sul da farsi.

Lo scontrino incriminato, dice il parrucchiere, va saputo leggere: la cliente ha voluto dieci file di extension, non una. Quindi, Federico Fashion Style ha invitato i detrattori ad informarsi prima di criticare, ha pubblicato su Instagram i listini dei prezzi di tutti i trattamenti che si possono conoscere anche scaricando la sua app. Si tratta di costi sostenibili da persone normali: "Nel mio salone di Anzio, una piega viene 12 euro e un taglio fatto da me viene 13 euro. Ricordo che ogni cliente è libera e padrona di scegliere il da farsi". Dal salone di Anzio dove è ambientato il programma tv, l'hair stylist del momento ne ha fatta di strada, ma non dimentica le origini. Fidanzato da 12 anni con Letizia da cui ha una bambina, Sophie Maelle, punta ad essere il parrucchiere delle vip, senza mai rinunciare a una clientela verace.