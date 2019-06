Una terribile tragedia si è verificata questa mattina presto a Gorizia, intorno alle ore 4:20, quando all'improvviso una palazzina di due piani è crollata. Al suo interno c'erano solo tre persone, una coppia, che abitava al piano superiore, e un disabile, il quale viveva al piano terra. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare che a provocare il crollo sia stata una fuga di gas. Infatti, nei giorni precedenti al dramma odierno, pare che in zona fossero stati effettuati dei lavori sulla stessa rete del gas. La tragedia è accaduta al civico 87 di viale XX settembre, quindi nel pieno centro abitato della cittadina friulana.

Esplosione violentissima

Il boato del crollo e dell'esplosione è stato udito dai residenti di tutta la zona, ma anche a grande distanza dal luogo del fatto di cronaca. Molti abitanti hanno pensato che ci fosse stata una scossa di terremoto, ma ci hanno messo poco a capire che era crollata invece una palazzina proprio in viale XX settembre. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a ricercare e ad estrarre dalle macerie le vittime.

Per prima è stata ritrovata la coppia, mentre poco fa è stata estratta senza vita la terza vittima, come detto un disabile che viveva al piano terra. Le prime due vittime erano una coppia slovena: sono state ritrovate nel loro letto dove stavano dormendo. Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, ha riferito che si sta completando di rimuovere le macerie del piano terra, e tutto ciò che si trovava ai piani superiori è stato ispezionato.

L'edificio aveva tre appartamenti, uno però al momento del dramma era vuoto, per cui non ci sono ulteriori vittime. La vicenda ha scosso profondamente il capoluogo di provincia friulano.

Controlli sugli edifici adiacenti

Intorno alla palazzina crollata insistono altri edifici, per questo adesso si procederà ad un controllo sugli stessi, questo in modo da verificare che le abitazioni vicine non abbiano subito danni strutturali: lo riferisce il direttore dei pompieri di Gorizia, Alessandro Granata.

Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragedia che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, e con il procedere delle relative indagini si potranno conoscere ulteriori particolari. Eventualmente poi potranno essere stabilite eventuali responsabilità. Nei pressi della palazzina crollata, secondo quanto riferito da TgCom24, sulle sue pagine online, c'era una macchina: la stessa sarebbe stata di proprietà della coppia deceduta nel crollo dell'edificio.

Fortunatamente i Vigili del Fuoco avevano la planimetria dell'edificio, e quindi non è stato difficile andare a rintracciare le persone negli appartamenti occupati.