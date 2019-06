Alcuni cittadini hanno inviato a questa testata delle foto, abbastanza chiare, sulla situazione in cui versa via Belvedere, arteria stradale sita nel pieno centro abitato della marina di Torre San Gennaro, nel comune di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Le immagini infatti mostrano il manto stradale che è completamente crollato, probabilmente a causa di una mareggiata. La stessa via si trova infatti dirimpetto al mare, e nelle vicinanze insistono alcune delle attività commerciali più note della movida estiva della zona.

Pubblicità

Pubblicità

Il crollo, secondo quanto ci spiegano i cittadini, sarebbe avvenuto mesi fa, ma da allora nessuno è intervenuto per ripristinare l'area. Si deve comunque precisare, per completezza di informazione, che l'area è stata messa in sicurezza e appositamente recintata, questo in modo che nessuno si faccia male, come dimostrano anche le immagini immortalate dai cittadini.

I cittadini chiedono di intervenire

L'estate è ormai arrivata anche nel Salento, le temperature sono aumentate sensibilmente, e già nel weekend che si prepara ad entrare nel vivo, le spiagge circostanti potrebbero essere prese d'assalto dai primi bagnanti.

Torre San Gennaro, crolla il manto stradale, i cittadini: 'Situazione in stallo da mesi'

Quanto si sta verificando a Torre San Gennaro è una situazione abbastanza incresciosa, in quanto non solo sarebbe difficile passare con la macchina sulla strada in questione, che più avanti conduce al porticciolo della zona, ma anche perché la strada ridotta in quelle condizioni non è certamente un belvedere per turisti e villeggianti. La cittadina infatti è abitata soprattutto nei mesi estivi, quando la gente dei comuni circostanti, come la stessa Torchiarolo, ma anche di San Pietro Vernotico, si reca nelle case estive che insistono su tutto il litorale.

Pubblicità

A questo punto i cittadini chiedono a gran voce che si intervenga per ripristinare il tutto entro tempi celeri, questo in modo da rendere gradevoli le passeggiate sul lungomare e per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

Marina vicina a Campo di Mare

La marina di Torre San Gennaro si trova proprio attaccata ad un'altra celebre località estiva della zona, denominata Campo di Mare, con la quale forma una piccola conurbazione. Molto spesso infatti i pedoni che percorrono il tratto stradale in questione passano proprio da via Belvedere, che dopo un centinaio di metri, per le vie del centro, conduce al lungomare della vicina località turistica, una zona famosa per alcuni dei lidi più "in" di tutta la costa Sud della provincia di Brindisi.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci aggiornamenti. Nel frattempo, i cittadini attendono che la situazioni torni alla normalità.