Lignano Sabbiadoro, rapporto intimo in pieno giorno davanti ai passanti: denunciati

Una scena a dir poco scandalosa si è presentata ieri davanti a centinaia di turisti e passanti a Lignano Sabbiadoro, nota località turistica in provincia di Udine, nella regione del Friuli - Venezia Giulia. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, ieri pomeriggio, intorno alle ore 17:00, due giovani ragazzi di origini austriache, in vacanza nel nostro Paese, sono stati beccati in flagrante mentre consumavano un rapporto intimo in pubblico.

Lui aveva 21 anni, e lei 19: per questioni di privacy ovviamente le loro generalità non sono state diffuse. Tantissimo l'imbarazzo tra i passanti, alcuni dei quali hanno ripreso anche la scena con il telefonino e hanno segnalato immediatamente alla Polizia Locale l'accaduto.

Denunciati e banditi per tre anni da Lignano

I giovani erano in preda ai fumi dell'alcol, almeno così riferisce la testata giornalistica online Fan Page che cita fonti locali.

Quando gli agenti della Locale gli hanno raggiunti, invitandoli a presentarsi al comando, i due avrebbero anche opposto resistenza. Secondo quanto raccontato dai testimoni, la giovane sarebbe stata completamente svestita, mentre il ragazzo indossava il costume. Per questo i militari hanno denunciato i due per il reato di atti osceni in luogo pubblico, e visto anche il loro comportamento nei confronti delle autorità italiane, sono stati banditi da Lignano per tre anni con un apposito foglio di via.

Una vacanza per i due che si è chiusa sicuramente in un modo inaspettato. La legge italiana è chiara in proposito, e se si viene colti in flagrante in queste situazioni le conseguenze non sono affatto piacevoli. Lignano Sabbiadoro poi è una delle località turistiche più famose del nostro Paese, e in questo periodo di inizio estate è piena di turisti, anche frontalieri, che scelgono la costa italiana per i loro momenti di svago e relax. C'è da dire poi che visto che il rapporto è stato consumato in pieno giorno c'era il pericolo che anche alcuni minori, ignari, potevano vedere quanto stava succedendo.

Tante denunce per abuso di alcol

I giovani turisti austriaci però non sono stati gli unici ad essere denunciati nella giornata di ieri. In una vasta operazione di controllo del territorio, la Polizia Locale ha denunciato altri cinque austriaci per ubriachezza molesta. Inoltre, sempre secondo quanto si apprende dai media, tre ragazze sono state trasportate in ospedale in preda ai fumi dell'alcol, mentre altri due giovani sono stati denunciati per il reato di ricettazione: cercavano infatti di asportare dei lettini da alcuni lidi del litorale di Lignano.

E non è andata bene neanche per alcuni esercenti, che hanno subito denunce per avere tenuto la musica troppo alta fuori dall'orario previsto.