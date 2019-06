L'ondata di caldo africano continuerà ancora nella settimana appena iniziata, deliziandoci con giornate di sole a tratti anche piuttosto calde. Nel frattempo una rapida perturbazione sta attraversando in queste il settentrione, portando piogge e temporali. Come riportava anche questa testata qualche giorno fa ciò è dovuto all'impatto con il nostro Paese del ciclone atlantico denominato "Miguel", che lo scorso fine settimana ha provocato ingenti danni nell'Europa del Nord.

Pubblicità

Pubblicità

Questa fase perturbata comunque dovrebbe durare davvero poco, e interesserà prevalentemente Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia: in queste zone i quantitativi di pioggia caduta dovrebbero essere abbondanti, soprattutto nella serata di oggi. Ma la situazione migliorerà rapidamente anche qui.

Sud sotto la morsa dell'anticiclone africano

Le regioni del meridione, come detto, godranno ancora di tempo bello, perfetto per le gite al mare. Il caldo qui anzi raddoppierà, come fanno sapere i meteorologi de Ilmeteo.it.

Meteo, settimana ancora bollente: previste temperature vicine ai 43 gradi

L'alta pressione di origine sub-tropicale infatti farà schizzare considerevolmente le colonnine di mercurio, che potranno arrivare a toccare i 42-43 gradi, specie questo nelle zone interne della Sicilia. Ma anche nelle altre regioni del Sud i valori saranno comunque notevolmente alti, con cifre che supereranno i 30 gradi in molte città. Da domani le temperature dovrebbero subire il vero e proprio incremento, fino ad arrivare poi nella fase finale della settimana, quando da venerdì 14 i valori saranno davvero bollenti. L'aria calda inizialmente farà sentire i suoi effetti al meridione, ma presto anche le regioni del Nord potranno beneficiare del bel tempo.

Pubblicità

Il caldo potrebbe attenuarsi da domenica prossima

Per il momento i modelli matematici confermano che questa settimana sarà piuttosto calda. Un'inversione di tendenza la potremmo avere nella prossima settimana, quando da domenica l'alta pressione dovrebbe cedere il passo a correnti più fresche di provenienza atlantica, che potrebbero far calare drasticamente la calura, soprattutto sulle regioni settentrionali. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulla situazione meteo del nostro Paese, che viene tenuta sotto costante controllo dai meteorologi.

A metà settimana temperature piuttosto calde sono previste in Toscana e Lombardia: qui tra le città più calde avremo Firenze e Venezia. E ieri c'è stato il record in Puglia, dove i valori sono schizzati a 37,5 gradi a San Pancrazio Salentino, piccolo centro in provincia di Brindisi: questa, fino a poche ore fa, era la città più calda d'Italia. Soprattutto nelle giornate di sabato e domenica appena passati la colonnina di mercurio ha sfiorato i 40 gradi in tante città.