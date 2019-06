Continua a far parlare di sé la vicenda che ha visto come vittima un bambino di soli quattro anni, morto annegato il 19 giugno scorso in una piscina del parco Mirabeach, situato a Ravenna. Secondo le ultime indiscrezioni, oltre alla madre del bimbo, attualmente indagata a piede libero per omicidio colposo, sotto inchiesta sarebbero anche il bagnino della piscina e il responsabile della sicurezza. La mamma della vittima è stata sentita inizialmente come persona informata sui fatti, ma l'audizione poi è stata interrotta perché stavano già emergendo alcuni indizi abbastanza chiari. Proprio ieri la Procura di Ravenna ha aperto il fascicolo di indagine sul caso del decesso del bambino.

Pubblicità

Pubblicità

L'incidente

Secondo quanto riferito dai media locali e nazionali, pare che il bambino al momento del dramma si trovasse sotto ad uno scivolo che conduce in piscina. A questo punto la madre gli avrebbe detto di attendere lì un attimo e di restare fermo. Poco dopo però l'infante si sarebbe mosso: è uscito dalla piscina e ne ha raggiunta un'altra vicina, che era profonda circa un metro e dieci. Qui è accaduto il dramma: il piccolo si sarebbe tuffato, ma quando è stato notato da un bagnino poco dopo, ormai era a faccia in giù nell'acqua e ogni tentativo di salvargli la vita è risultato purtroppo vano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Il bimbo, così come tutta la sua famiglia, era originario di Castrocaro Terme, dove il sindaco, in occasione dei prossimi funerali, ha dichiarato il lutto cittadino.

Nella giornata di oggi comunque dovrebbero conoscersi i risultati dell'autopsia, che dovrebbero chiarire del tutto le cause della morte dell'infante. Subito dopo il dramma sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i soccorsi, anche con un elicottero. Le Forze dell'Ordine hanno proceduto ai rilievi del caso.

Pubblicità

La Procura sta anche accertando se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza all'interno della struttura e al momento non sarebbe emerso nulla di anomalo, per questo nessuna attrazione è stata chiusa o sequestrata.

Il direttore del parco è molto addolorato

Sulla vicenda è intervenuto con una nota anche il direttore di Mirabeach, Riccardo Marcante, il quale esprime profondo dolore per quanto accaduto. Lo stesso si è messo completamente a disposizione delle autorità in modo da prestare la massima collaborazione alle indagini.

Marcante esprime quindi vicinanza ai familiari della piccola vittima. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti su quanto successo l'altro giorno nel parco di Ravenna, divenuta nel corso degli anni una delle più famose attrazioni di tutta Italia, e non solo. Le telecamere installate nella zona della piscina si spera che abbiano ripreso anche qualche particolare utile agli inquirenti.