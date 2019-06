Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio in Puglia, precisamente nei pressi di Grottaglie, in provincia di Taranto, dove un anziano di quasi 80 anni, Michele Cordella, è rimasto ucciso in un brutto incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale, la quale dalla città delle ceramiche conduce a Monteiasi.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento: nell'incidente sono rimaste coinvolte una Ford Fiesta, condotta da un 24enne grottagliese, Vincenzo Balsamo, rimasto ferito, e una Fiat Tipo, condotta quest'ultima dalla vittima.

L'impatto è stato violentissimo, la macchina dell'80enne è finita in un campo adiacente alla carreggiata: per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. I mezzi sono andati completamenti distrutti, specialmente nello loro parte anteriore.

Scontro frontale

L'incidente in questione è stato un frontale. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno trasportato il 24enne ferito in ospedale, precisamente al "Santissima Annunziata" di Taranto, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

I sanitari hanno anche tentato di rianimare disperatamente l'anziano in ogni modo, ma come già detto, ogni tentativo è risultato vano.

Adesso saranno i carabinieri della locale stazione di Grottaglie a chiarire l'esatta dinamica del sinistro e ad accertare ulteriori responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento grottagliese, che hanno provveduto ad estrarre i corpi dalle lamiere dei veicoli e a mettere in sicurezza tutta la zona. Sono impressionanti le immagini diffuse dai media locali, che mostrano le due auto incidentate e con i detriti che cospargono tutta la strada.

Zona non lontana dall'aeroporto

L'arteria stradale in cui è avvenuto il sinistro si trova nei pressi del locale aeroporto di Grottaglie, ed è molto trafficata. La stessa viene percorsa ogni giorno dai tanti lavoratori dello stabilimento Leonardo. La città tarantina è nota in tutto il mondo per la produzione delle ceramiche ed è uno centri industriali principali del tarantino. Sicuramente nelle prossime ore ci potranno essere ulteriori aggiornamenti sull'incidente in questione.

Non è la prima tragedia che capita su quella strada, e probabilmente non sarà neanche l'ultima. A quanto pare Cordella era molto conosciuto in città, perciò il suo improvviso decesso ha veramente colto di sorpresa tutti quanti.

L'episodio di ieri ricorda quanto avvenuto qualche giorno fa in provincia di Cosenza, quando in un altro incidente simile tra due automobili persero la vita entrambi i conducenti delle vetture.