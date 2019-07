Il tentativo di rubare una vettura nel parcheggio di un ristorante di Philadelphia (Stati Uniti d'America) è stato fatale per il ladro d'auto 54enne Eric Hood. Il veicolo era infatti stato lasciato parcheggiato con il motore acceso per pochi secondi. Il proprietario e la moglie stavano acquistando cibo da asporto ed avevano lasciato in auto, nei sedili posteriori, i loro tre figlioletti.

Il ladro, che probabilmente non si era accorto dei passeggeri a bordo, ha giusto avuto il tempo di sedersi nell'auto e partire.

Il padre dei bimbi si è immediatamente accorto del fatto e si è lanciato nell'inseguimento della sua autovettura. Il malvivente, per sua buona sorte, è riuscito a percorre solo pochissimi metri poichè una volta raggiunta la strada è stato immediatamente bloccato dal traffico dell'ora di punta.

Si è immediatamente scatenata una colluttazione tra il ladro ed il proprietario

Una volta raggiunta l'auto imbottigliata in coda il padrone dell'auto è riuscito ad aprire la porta del conducente e ad afferrare il ladro riuscendo ad estrarlo dall'abitacolo.

E' subito nata una violenta colluttazione tra i due, con il ladro che a fatica è riuscito a sottrarsi da una vera e propria gragnola di calci e pugni.

Eric Hood riesce a divincolarsi e prova a sfuggire dalla furia dell'uomo ma la sua fuga dura solo pochi metri. Il suo gesto infatti non è stato notato solo dalla vittima del furto, ma da numerosi passanti ed automobilisti che si sono lanciati all'inseguimento riuscendo a bloccarlo.

Il ladro a questo punto è stato letteralmente linciato dalla folla

Come in una scena da far west il ladro, una volta bloccato da decine di persone, è stato letteralmente linciato. In pochi secondi è stato colpito da innumerevoli calci e pugni in ogni parte del corpo che gli sono stati fatali. All'arrivo dei primi soccorsi e della Polizia, è stato trovato esanime sul selciato.

Vano è stato il suo trasporto nell'ospedale più vicino.

Era ancora vivo, ma al suo arrivo i sanitari del Temple University Hospital nulla hanno potuto per salvarlo con le tecniche di rianimazione ed il ladro è spirato dopo pochi minuti.

Alla notizia del delitto è montata la polemica: gli episodi della cosiddetta "giustizia di strada", secondo i portavoce della Polizia, sono in pericoloso aumento in molte città tra le quali la stessa Philadelphia. I protagonisti del linciaggio al momento non sono ancora stati identificati.

Gli investigatori stanno ancora vagliando i filmati delle molteplici telecamere di sorveglianza presenti nei pressi del luogo del delitto. Nel frattempo i due genitori vittime del tentato furto rischiano di essere incriminati. mentre i tre bambini che erano a bordo del veicolo rubato per fortuna sono in buone condizioni di salute.