Ettore Weber aveva 61 anni ed era un domatore esperto di grandi felini, eppure la sua morte è arrivata proprio a causa del suo mestiere. Teatro del drammatico episodio è stato Triggiano, nel Barese. Weber faceva parte del circo Orfei, che stava eseguendo show nel centro barese da alcuni giorni. Il 61enne era alle prese con quattro tigri durante uno spettacolo di prova, ieri sera alle 20, quando una di loro l'ha assalito e sbranato. Tale tesi è stata confermata nelle ultime ore anche dai carabinieri.

Non solo, dopo la prima aggressione anche gli altri grandi felini si sono scagliati contro Ettore Weber. Amici e colleghi del 61enne sono immediatamente corsi in suo aiuto ma non c'è stato niente da fare.

Nella gabbia dei grandi felini

Neanche i medici hanno potuto fare nulla per salvare la vita del domatore Ettore Weber, componente del circo Orfei. Troppo gravi e profonde quelle ferite provocate dalle tigri, felini con cui il 61enne lavorava quotidianamente.

Secondo una prima ricostruzione, Weber si trovava nella gabbia dei grossi felini quando è stato aggredito mortalmente. Il sessantunenne era uno dei domatori italiani più famosi ed era ultimamente in giro per l'Italia per mostrare la straordinaria attrazione circense Animal Park. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, dopo la prima aggressione altre tre tigri avrebbero continuato a dilaniare il corpo del domatore italiano, per una ventina di minuti.

Il personale del 118, arrivato tempestivamente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Ettore Weber a causa delle tremende lesioni inferte dalle quattro tigri.

Aperta un'inchiesta

Sull'episodio orrendo avvenuto nelle ultime ore a Triggiano è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Bari, che vuole fare luce sulla dinamica della tragedia. Ettore Weber si trovava a Triggiano insieme ai suoi colleghi dallo scorso giugno. Lui e gli altri si erano stabiliti nei pressi del centro commerciale Bariblù.

L'abile domatore presentava l'attrazione circense Animal Park, che comprendeva un iter interattivo che vedeva protagoniste varie specie di animali, come cammelli, giraffe, dromedari, bisonti, tigri reali del Bengala e tigri siberiane. Alcuni media locali hanno riferito che la prima tigre che ha azzannato Ettore Weber avrebbe continuato a giocherellare con il corpo devastato per alcuni minuti. Quella che era stata definita "un'iniziativa esclusiva" per il centro commerciale Bariblù si è trasformata in dramma.

Animal Park avrebbe dovuto attirare l'attenzione di grandi e piccini, invece è balzato agli onori della Cronaca Nera. Intanto tutti i membri del circo sono sbigottiti, la morte di Weber è stata un fulmine a ciel sereno.