Un anziano britannico aveva portato in ospedale un pezzo di torta della festa del diciottesimo compleanno del nipote, ignaro di quello che sarebbe potuto accadere. L'uomo non voleva fare nient'altro che congratularsi con tutti coloro che lo avevano seguito e curato alla perfezione. In quella torta però c'era un ingrediente particolare, c'era la cannabis. Dopo aver consumato la torta, gli infermieri hanno iniziato ad accusare i tipici sintomi dell'assunzione della cannabis. Tutti sono stati incapaci di alzarsi dalle sedie. Il curioso episodio è avvenuto presso il Warrington Hospital di Cheshire, nel Regno Unito.

Infermieri stravolti sulle sedie

Nessuno del personale sanitario britannico aveva riconosciuto il tipico odore della cannabis, nessuno si era accorto di nulla, finché un membro dello staff non ha mangiato una fetta. Inizialmente nessuno dei paramedici ha voluto ammettere di aver mangiato l'insolito dolce, poi, davanti a quegli effetti, è arrivata la confessione. Un componente dello staff sanitario, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha reso noto che diversi infermieri erano letteralmente stravolti sulle sedie.

L'operatore sanitario ha continuato affermando che i suoi colleghi mangiavano il dolce come se nulla fosse e, dopo diversi minuti, erano sulle sedie completamente "fuori controllo". Sbigottiti anche i pazienti, che hanno immediatamente appreso l'atipicità della situazione. Si è reso necessario l'intervento della Polizia. Gli agenti hanno provato la torta ed hanno confermato la presenza della cannabis.

Nipote dell'anziano rimproverato

Il pensionato britannico non sapeva nulla del particolare ingrediente ed è rimasto sotto choc quando è venuto a conoscenza degli effetti procurati agli infermieri.

Una fonte della Polizia ha asserito che tutti hanno sbagliato in tale vicenda, anche ovviamente colui che ha messo la cannabis nella torta. Il dolce è stato ovviamente sottoposto ad accertamenti, che hanno suffragato quanto detto dagli agenti: quel dolce conteneva 'erba'. La vicenda ha avuto un lieto epilogo, non sono state intraprese azioni di nessun tipo, il dolce è stato distrutto. E il nipote del pensionato? Beh, lui si è beccato un rimprovero, probabilmente il primo della maggiore età.

Per fortuna, secondo fonti del nosocomio britannico, la vicenda non ha minimamente messo a rischio l'incolumità dei pazienti. L'infermiera capo Kimberley Salmon-Jamieson ha dichiarato ai microfoni della BBC: "Ora stiamo lavorando con lo staff per esercitare cautela nel ricevere regali commestibili". Un gesto di ringraziamento si è trasformato in uno 'sballo' completo in una corsia ospedaliera britannica.