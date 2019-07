È accaduto a Venezia ieri domenica 7 luglio: una nave della Costa Crociere ha rischiato di schiantarsi contro la riva a causa del maltempo. Si è quindi sfiorato l'incidente, proprio mentre un temporale particolarmente intenso si abbatteva sulla città.

Tragedia sfiorata in Riva Sette Martiri

Sono state scene di panico a Venezia quelle vissute ieri tra i passeggeri dei vaporetti in navigazione e tra la gente a riva. Una delle grandi navi Costa, la Deliziosa, ha infatti perso il controllo e ha rischiato di collidere con i mezzi ormeggiati e di schiantarsi contro la banchina.

Secondo le prime informazioni provenienti dalla Capitaneria di Porto, quando si è abbattuto un violento temporale su Venezia, la nave stava lasciando il porto guidata dai rimorchiatori. Probabilmente a causa della grandine e del forte vento, i rimorchiatori hanno perso il controllo del mezzo e la prua ha rischiato di sfiorare uno yacht ormeggiato in Riva Sette Martiri e di andare in collisione con altri mezzi pubblici. Come da procedura, è stata subito azionata la sirena prolungata di emergenza e i piloti dei rimorchiatori sono riusciti faticosamente ad evitare l'incidente.

Panico tra i veneziani

Il panico si è diffuso subito tra i passeggeri dei vaporetti in acqua e tra la gente che ha assistito alla scena dalla banchina. È stato inevitabile temere che si potesse ripresentare la stessa situazione del 2 giugno, quando una nave Msc Opera si è scontrata con un battello turistico nel canale della Giudecca provocando 5 feriti non gravi e molto sgomento tra la popolazione.

Questa volta, in Riva Sette Martiri si è risolto tutto con un grande spavento: le persone che hanno assistito alla scena hanno urlato la propria rabbia.

Secondo parte della comunità, con il maltempo che incombeva, le imbarcazioni non avrebbero dovuto muoversi, anche perché le previsioni del tempo parlavano chiaro. Per altri, invece, la nave sarebbe uscita dalla rotta per schivare un vaporetto che avrebbe perso il controllo a causa della burrasca.

Lo scrittore Roberto Ferrucci, testimone oculare del fatto, ha commentato duramente l'accaduto sostenendo a gran voce che le grandi navi dovrebbero esser mandate fuori dalla laguna prima che si verifichi una tragedia. È stato solo grazie alla bravura dei piloti se si è evitato un incidente di enormi proporzioni ed il panico dei presenti ne è una conferma.

Saranno effettuate le opportune verifiche

Il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Piero Musolino, ha affermato che si avvieranno al più presto le verifiche opportune per stabilire se la nave avesse ricevuto i permessi alla manovra effettuata. Inoltre si organizzerà un incontro con la Capitaneria di Porto per rivedere le misure ed eventualmente modificarle in modo tale da poter garantire una maggiore sicurezza in casi simili.